居酒屋「夢酒」「富士喜商店」、新料理メニューが全品半額！新宿・渋谷・池袋に店舗があるよ《7月16日まで》

ALL GRACEが展開する日本酒専門居酒屋「夢酒」「富士喜商店」は、2026年7月2日から16日までの期間限定で、新料理メニューの全品「半額キャンペーン」を開催しています。

「サーモンのカルパッチョ」や「白子ポン酢」などラインアップ

期間中、47都道府県の日本酒が全て勢ぞろいする「夢酒」「富士喜商店」では、新料理メニューが全て半額で楽しめます。

各メニュー1人1皿までが対象。何度来店してもキャンペーン価格が適用されます。

■対象メニュー

・サーモンのカルパッチョ 通常1078円→半額539円

・白子ポン酢 通常1078円→半額539円

・夏野菜の揚げ浸し 通常748円→半額374円

・夏野菜の炭火焼き風バーニャカウダ 通常858円→半額429円

・ドラゴンきゅうり−オイキムチ風−（夢酒のみ） 通常638円→半額319円



■開催店舗

富士喜商店：新宿総本店／池袋本店／渋谷店

夢酒：新宿本店／渋谷店

着席までに必ずスタッフへ声をかけてください。キャンペーン商品のほかに1人あたり2ドリンク、2フード以上の注文が条件です（飲み放題も対象）。会計は現金払いのみです。

金曜日の17時45分〜21時30分、土曜日の16時45分〜21時30分入店（予約）はキャンペーン適用外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部