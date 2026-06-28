【明日なに着る？】「ラクにはけてスタイルもよく見える」白パンツ

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ラクであることに加えて・涼しく、装いにとってもちょうどいい抜けや軽さをもたらす特有の風合い。気張って見えがちな白パンツもリネンとなら、力まずに挑戦しやすいはず。





【POINT】日本製の緻密な縫製で、太めストレートでもすらりとした脚線を描けるリネンパンツ。きゅっとしたウエストとのコントラストにより、くびれが引き立ち気になる下半身をカバー。ナチュラルな素材で、端正なフォルムでも肩の力が抜けた印象に。スタイルアップに効く上はタイト、下はワイドの黄金バランスをエフォートレスな素材にも応用。トップスは濃いブラウンでさらにシャープに、パンツは白で重みを排除。パンツの近くには大判ストールもたずさえて、コントラストを明確に。





(パンツのプライスなど詳細）

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茶ロングスリーブカットソー 11,000円／アダム エ ロペ 白リネンパンツ 59,400円／ATON（ATON AOYAMA） 眼鏡 39,600円／プロポ（プロポデザイン） バッグ 19,800円／HVISK（S＆T） ローファー 18,700円／レメ（オデット エ オディール 新宿店）