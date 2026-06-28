【キル フェ ボン】浜松店でテイクアウト!菊川新茶タルトを実食レポ

静岡県菊川産の深蒸し新茶をぜいたくに使用した、キル フェ ボンの季節限定｢静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト｣。今回は、筆者のりぴよの地元･浜松店でテイクアウト。浜松店ではホワイトチョコと合わせる菊川新茶をより深く煮出していると聞き、以前青山店でいただいた味わいとの違いにワクワク♡ 新茶の豊かな香りや味わいを、キル フェ ボンファンとして詳しくレポートします。

地元･浜松で見つけた、待望の季節限定タルト♡

筆者のりぴよの地元のキル フェ ボン浜松店へ季節限定｢静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト｣をテイクアウトしに行って来ました。

先日、青山店のカフェでいただいたおいしさが忘れられず、今度は地元･浜松店でも味わいたいと思っていた一品。さらに、浜松店ではホワイトチョコと菊川深蒸し茶のアパレイユに仕立てる茶葉をより深く煮出していると伺い、その味わいを確かめるのを楽しみにしていました。

白を基調に、キル フェ ボンブルーがアクセントになった浜松店の外観。上品で爽やかな雰囲気は、思わず足を止めて写真を撮りたくなるかわいらしさです。お店へ一歩足を踏み入れる前から、季節のタルトとの出会いに胸が高まります。



店内のショーケースには、旬のフルーツをぜいたくに使った色鮮やかなタルトがずらり♡

華やかなフルーツタルトが並ぶなか、見た目は比較的シンプルな｢静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト｣。それでも、筆者のりぴよのお目当てはもちろんこの一品! ショーケースの中でひときわ輝いて見え、早く味わいたい気持ちがさらに高まりました。

使用されている深蒸し菊川茶は、地理的表示(GI)保護制度に登録されたブランド茶。地理的表示(GI)保護制度とは、その地域ならではの品質や伝統を国が保護する制度です。深蒸し菊川茶はその品質の高さが認められ、静岡から全国へ発信されている注目のブランド茶です。

その品質の高さから、菊川市のホームページでもキル フェ ボンの｢静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト｣が紹介されています。静岡が誇るブランド茶のおいしさを、キル フェ ボンらしい繊細なタルトで味わえる季節限定の一品。新茶ならではの豊かな香りとみずみずしい味わいを楽しめる、今だからこそ味わいたいタルトです。

ミニオンズ＆モンスターズ×サンマルクカフェが夢のコラボ！限定メニュー＆グッズが登場

深蒸し菊川茶を存分に楽しめる♡ 期待以上の味わい

さっそくコーヒーと一緒にいただきます♪

広報の方から、浜松店ではホワイトチョコと菊川深蒸し茶のアパレイユに使う茶葉をより深く煮出していると伺い、その味わいを楽しみにしていました。

ひと口食べると、深蒸し菊川茶の豊かな香りがふわっと広がり、期待どおりのおいしさ♡ コクのあるホワイトチョコの甘みを受け止めながらも、深蒸し菊川茶の力強いうま味とほろ苦さがしっかりと感じられます。どちらか一方が主張しすぎることなく、美しいバランスで上品な余韻へと続いていきます。

先日いただいた青山店のタルトは、食べ進めるほどに深蒸し菊川茶のコクが広がる、繊細で可憐な印象でした。一方、今回浜松店でいただいたタルトは、最初のひと口からお茶の存在感が際立ち、最後まで豊かな香りとコクに包まれるような味わい。

どちらが優れているということではなく、それぞれに異なる魅力がありますが、今回は広報の方から伺っていたとおり、深蒸し菊川茶の力強い個性をより印象深く楽しめました。



断面を見ると、注目していたホワイトチョコと菊川深蒸し茶のアパレイユはもちろん、タルト生地やホイップクリームにも菊川深蒸し茶が使われていることが分かります。

主役のアパレイユだけでなく、それぞれのパーツにも茶葉を取り入れることで、どこを食べても新茶の香りとコクを楽しめるぜいたくな構成。

素材それぞれが調和しながら、最後のひと口まで深蒸し菊川茶のおいしさを堪能できるのは、キル フェ ボンならではの完成度だと感じました。

静岡が誇るブランド茶｢深蒸し菊川茶｣を、キル フェ ボンらしい繊細な一皿で堪能できる｢静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト｣。新茶ならではの豊かな香りとコクを存分に味わえる、この季節だけの特別なタルトでした。

全国のキル フェ ボン12店舗での販売は、2026年7月17日(金)までの期間限定。旬を迎えた深蒸し菊川茶のおいしさを味わえる今だけの一品を、ぜひ楽しんでみてくださいね♡

【商品情報】

商品名:静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト

販売期間:2026年7月17日(金)まで

販売店舗:全国のキル フェ ボン12店舗

【店舗情報】

店舗名:キル フェ ボン浜松

住所:静岡県浜松市中央区池町222-18

電話番号:053-455-3019

営業時間:11:00～19:00

※営業時間は変更となる場合があります。