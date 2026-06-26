ほお袋を持つ少女の半生を描く!?ジェットコースターのような波乱の展開に「まるで長い夢を見ているようだ(読者)」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼いころ、神様への願いごとで「ほお袋」を手に入れた少女。特に役立つわけでもないおまけのような特徴は、人生を左右する冒険の入り口だった――!?
フィビ鳥(@fibi_dori)さんの創作漫画「ハムガールの冒険」は、ハムスターのようなほお袋を持つ少女の半生を辿る短編作品。ほかの人にはないほお袋を持て余す主人公と、そこに価値を見出してくれた恋人との出会いを描く……と思いきや、2人目の恋人はまさかの反政府組織の一員。読者の予想をことごとく裏切るジェットコースターのような展開と、主人公の数奇な運命に、X(旧：Twitter)上で9.1万件を超えるいいねが寄せられた作品だ。
■不思議な読後感がクセになる!?
本作「ハムガールの冒険」は、そのタイトルと冒頭部分からは決して予想することができないほどストーリーが二転三転し、読者からは「目まぐるしい展開すぎる」という声があがった話題作。しかしその一方で、主人公・つむぎの半生と出会った人たち、という1本で辿ることができる物語でもあり、その読後感は不思議そのものである。
作者・フィビ鳥さんに本作について訊ねると「"ほお袋のある女"というキーワードから自由に連想して、出てきたエピソードをつなげました。並べると脈絡みたいなものが見えてきたので、あとはそれに沿ってエピソードを足して、一本の物語にしました」と構成のきっかけを教えてくれた。また、作画に関してもこだわりがあるのだそうで「身構えず気軽に読んでほしかったので、絵柄を軽くしました。現代ものの漫画を描くときは、軽めの絵柄を選ぶことが多いです」と、ちょっとした裏話も語る。
横長のコマを多めに使用することで長台詞を効果的に魅せることを工夫したというフィビ鳥さん。「話の内容がごちゃごちゃしているので、重宝するコマ割りでした」と本作ならではの最適なアプローチだったと話してくれた。
独特なギャグマンガのような、はたまた秀逸なSFストーリーのような…。最後の最後まで「すごいとしか言えない」本作を、まず一度読んでみてほしい。
取材協力：フィビ鳥(@fibi_dori)
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