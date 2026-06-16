【漫画】本編を読む

現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。

→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む

W先輩宅の騒霊_P41


W先輩宅の騒霊_P42


W先輩宅の騒霊_P43


W先輩宅の騒霊_P44


著：送達ねこ