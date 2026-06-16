ニューストップ > ライフスタイルニュース > ポルターガイストの正体は、家に住む先輩自身の魂？生前の自分の姿に… ポルターガイストの正体は、家に住む先輩自身の魂？生前の自分の姿に思うことや、遊びに来てくれた後輩に喜んでいたのかも／郵便屋が集めた奇談 ポルターガイストの正体は、家に住む先輩自身の魂？生前の自分の姿に思うことや、遊びに来てくれた後輩に喜んでいたのかも／郵便屋が集めた奇談 2026年6月16日 15時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むW先輩宅の騒霊_P41W先輩宅の騒霊_P42W先輩宅の騒霊_P43W先輩宅の騒霊_P44著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む