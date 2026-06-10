2026年最新「ひんやりコスメ」おすすめ25選｜シュッとひと吹きでクールダウンできる冷感スプレー、ひんやりタッチ＋メイク崩れを防止できるベースメイク、ひんやり清涼感のある日焼け止めなど、猛暑に備えてゲットしたい人気のひんやりコスメを大特集！予約日・発売日・価格・限定発売情報もあわせてお届けします。

クールな冷感で爽快な夏に！今買うべき「ひんやりコスメ」

2026年最新 夏限定コスメ ひんやりコスメ 2026年最新 夏限定コスメ ひんやりコスメ





まもなくスタートするであろう猛暑に向けて、今年も各ブランドからたくさんのひんやりコスメが登場しています。



そこで今回は、デパコス・プチプラ・海外コスメまで、自分用にはもちろんプレゼントにもおすすめのひんやりグッズを幅広くピックアップ。



スキンケアやボディケア、メイクアイテムなど、ひと塗り（ひと吹き）で清涼感を与えてくれるコスメで、今年の夏も乗り切りましょう♪ 暑さをクールダウンして、快適さを与えてくれる「ひんやりコスメ」は夏の相棒！まもなくスタートするであろう猛暑に向けて、今年も各ブランドからたくさんのひんやりコスメが登場しています。そこで今回は、デパコス・プチプラ・海外コスメまで、自分用にはもちろんプレゼントにもおすすめのひんやりグッズを幅広くピックアップ。スキンケアやボディケア、メイクアイテムなど、ひと塗り（ひと吹き）で清涼感を与えてくれるコスメで、今年の夏も乗り切りましょう♪

【2026年最新】ひんやりコスメおすすめ25選

2026年最新 ひんやりコスメ ひんやりグッズ おすすめ25選 2026年最新 ひんやりコスメ ひんやりグッズ おすすめ25選

編集部が厳選した、2026年最新のひんやりコスメおすすめ25選をご紹介します！



毎年夏に登場する人気アイテムのほか、今年新発売で話題を集めているアイテムも。



商品詳細・予約日・発売日・お値段・限定発売情報などをチェックして、お気に入りのひんやりコスメをゲットしてくださいね♡

CLARINS（クラランス）

CLARINS（クラランス） アイシー サマー コレクション CLARINS（クラランス） アイシー サマー コレクション

CLARINS（クラランス）から、「アイシー サマー コレクション」が2026年6月5日（金）より数量限定で発売中。



冷却することでトリートメント効果をもたらす“クライオ セラピー”から着想を得た、ひんやりとした冷感テクスチャー＆見た目にも涼しげなコスメが揃います。

CLARINS（クラランス） 2026年夏限定 リップコンフォートオイル リップ オイル バーム CLARINS（クラランス） 2026年夏限定 リップコンフォートオイル リップ オイル バーム

ブランドのアイコン的存在の『リップコンフォートオイル』には、ブルーの限定カラー「00 クライオミント」が登場。



唇にのせた瞬間、クーリング＆プランピング*効果により氷のようにみずみずしいツヤ感を演出します。



また、オイルとバームの心地よさが1つになった『リップ オイル バーム』にも同限定カラーがお目見え。



唇の水分量に応じて自分だけのピンク色に発色し、透明感あふれるリップメイクが楽しめます♡



* メイクアップ効果

◆発売・商品情報

ブランド名：CLARINS（クラランス）

商品名：リップコンフォートオイル 00 クライオミント

種類：限定1種

容量：7mL

価格：4,070円（税込）※編集部調べ



商品名：リップ オイル バーム 00 クライオミント

種類：限定1種

容量：7mL

価格：4,070円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年6月5日（金）

販売場所：CLARINS（クラランス）取扱店舗、公式オンラインショップ

RMK（アールエムケー）

RMK（アールエムケー） 2026年夏限定 W トリートメントオイル クール RMK（アールエムケー） 2026年夏限定 W トリートメントオイル クール

RMK（アールエムケー）から、2026年夏限定のスキンケアシリーズが発売中です。



ブランドを代表する導入美容液『RMK W トリートメントオイル』に、夏季限定のクールタイプが登場。



オイル層とうるおい層の2層を混ぜることで、乾燥やハリ不足が気になる夏の肌にうるおいを与えます。



“うるひや”な清涼感あふれるさっぱりとした使い心地で、暑い時期のお手入れにぴったりです。

RMK（アールエムケー） 2026年夏限定 モイストチャージ クーリングジェル RMK（アールエムケー） 2026年夏限定 モイストチャージ クーリングジェル

『RMK モイストチャージ クーリングジェル』は、夏の肌をひんやり心地よくクールダウンさせてくれる保湿ジェルです。



ぷるぷるのジェルを伸ばすと、みずみずしい質感に変化し、瞬時にうるおいをチャージ。



ミントやシトラスに果実の香りを合わせた爽快感ある香りも魅力です。

◆発売・商品情報

ブランド名：RMK（アールエムケー）

商品名：RMK W トリートメントオイル クール

種類：限定1種

容量：50mL

価格：4,400円（税込）※編集部調べ



商品名：RMK モイストチャージ クーリングジェル

種類：限定1種

容量：150mL

価格：4,180円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月24日（金）

販売場所：RMK（アールエムケー）取扱店舗、公式オンラインショップ

SHIRO（シロ）

SHIRO（シロ） 2026年限定 アイスミント ボディローション SHIRO（シロ） 2026年限定 アイスミント ボディローション

SHIRO（シロ）で毎年大好評の「アイスミント」シリーズが今年も発売に。

「もっと強く、冷たく感じられるアイテムが欲しい」との声に応え、ブランド史上“最涼”のアイテムも登場し、SNSなどで話題を集めています。



通常の『アイスミント ボディローション』の約1.7倍*¹のメントール*²を配合した、『アイスミント ボディローション エクストラクール』が誕生！



火照った身体をひんやりクールダウン*³させつつ、みずみずしいジェルでうるおいケアも叶えます。



*¹ 『アイスミント ボディローション』との当社比

*² 清涼・芳香成分

*³ ひんやりとした使い心地

SHIRO（シロ） 2026年限定 アイスミント ボディローション エクストラクール SHIRO（シロ） 2026年限定 アイスミント ボディローション エクストラクール

『アイスミント ボディミスト エクストラクール』は、通常の『アイスミント ボディミスト』の約3.5倍*⁴のメントール*²量を配合。



背中やうなじなど熱が溜まりやすい部分へ使用して、突き抜けるような爽快感を味わってみては？



*² 清涼・芳香成分

*⁴ 『アイスミント ボディミスト』との当社比

◆発売・商品情報

ブランド名：SHIRO（シロ）

商品名：アイスミント ボディローション エクストラクール

種類：限定1種

容量：50mL

価格：2,860円（税込）※編集部調べ



商品名：アイスミント ボディミスト エクストラクール

種類：限定1種

容量：80mL

価格：2,860円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月14日（木）

販売場所：SHIRO（シロ）全国直営店舗、公式オンラインショップ



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商品名：アイスミント エッセンスUV＜SPF34・PA++＞

種類：限定1種

容量：30g

価格：3,300円（税込）※編集部調べ

※『アイスミント エッセンスUV』の発売日は延期となったため、SHIRO（シロ）公式の案内をご確認ください。

JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）

JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2026年夏限定 ホワイトフローラルコレクション JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2026年夏限定 ホワイトフローラルコレクション

JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）より、2026年夏限定コスメコレクションが2026年7月3日（金）から発売に。



純白なブーケのようなピュアな香りで人気の高い「ホワイトフローラル」の香りと、清涼成分を配合したひんやり感を楽しめるアイテムが揃います。



クリームシャンプー『ホワイトフローラル アイシーディープヘッドクレンズ』は、シャンプー・トリートメント・頭皮ケアが1ステップで叶うアイテム。



また、全身にうるおいとひんやり感を与えてくれるボディミストのほか、フレグランスUVスプレー、リップエッセンス、ヘアスタイルをキープするポイントヘアスティックが登場します。



可愛らしいパッケージに包まれたひんやりコスメなら、暑い時期を楽しく乗り切れそう♡

◆発売・商品情報

ブランド名：JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）

商品名：ホワイトフローラル アイシーディープヘッドクレンズ

種類：限定1種

容量：280g

価格：3,850円（税込）※編集部調べ



商品名：ホワイトフローラル アイシーボディミスト

種類：限定1種

容量：75mL

価格：2,970円（税込）※編集部調べ



商品名：ホワイトフローラル UVプロテクトスプレー＜SPF50+／PA++++＞

種類：限定1種

容量：60g

価格：2,420円（税込）※編集部調べ



商品名：ホワイトフローラル UVプロテクト リップエッセンス＜SPF12＞

種類：限定1種

容量：10g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



商品名：ホワイトフローラル ポイントヘアスティック

種類：限定1種

容量：8g

価格：2,420円（税込）※編集部調べ



予約開始日：2026年6月19日（金）

先行発売日：ー

発売日：2026年7月3日（金）

販売場所：JILL STUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

MARY QUANT（マリークヮント）

MARY QUANT（マリークヮント） 2026年夏限定 ひんやりコスメ MARY QUANT（マリークヮント） 2026年夏限定 ひんやりコスメ

MARY QUANT（マリークヮント）の「MARY QUANT ESSENTIALS」シリーズより、冷感成分配合＆アイス ジャスミンの香りのボディ・ヘアケアアイテムが数量限定で発売中です。



ボディの古い角質・汚れを取り除くボディスクラブ＆ウォッシュは、肌魅せの季節に取り入れたいアイテム。



また、火照りをクールダウンしながらうるおいを与えてくれるボディジェルは、お風呂上がりに使うのもおすすめです♡



さらに冷感＋UVカット＋うるおいチャージのトリプルケアを叶えるハンドクリームのほか、身体と髪に使えるひんやりミストも登場。

バッグに常備しておけば、外出先のひんやりグッズとしても重宝しそうです。

◆発売・商品情報

ブランド名：MARY QUANT（マリークヮント）

商品名：ボディ スクラブ&ウォッシュ アイス ジャスミン 〈ボディクレンジング〉

種類：限定1種

容量：180g

価格：3,300円（税込）※編集部調べ



商品名：ボディ ジェル アイス ジャスミン 〈ボディジェルクリーム〉

種類：限定1種

容量：180g

価格：3,630円（税込）※編集部調べ



商品名：ボディ&ヘア ミスト アイス ジャスミン 〈ボディ&ヘアミストコロン〉

種類：限定1種

容量：100mL

価格：3,630円（税込）※編集部調べ



商品名：ハンド クリーム アイス ジャスミン〈ハンドクリーム〉＜SPF34／PA++＞

種類：限定1種

容量：30g

価格：2,200円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月7日（火）

販売場所：MARY QUANT（マリークヮント）取扱店舗、公式オンラインショップ

ANNA SUI COSMETICS（アナスイ コスメティックス）

ANNA SUI（アナスイ） 2026年夏限定 ウォーター パウダー ANNA SUI（アナスイ） 2026年夏限定 ウォーター パウダー

ANNA SUI COSMETICS（アナスイ コスメティックス）の2026年夏限定ベースメイクシリーズが発売中。



『アナ スイ ウォーター パウダー』は肌になじませた瞬間、弾けるように水が滲み出る「スプラッシュパウダー」と、少しずつ水が滲み出る「ウェットパウダー」を配合したひんやりフェイスパウダー。



“ぴしゃっ、ひやっ”とした濡れたようなみずみずしい冷感を、時間差でもたらしてくれます。

さらに余分な皮脂・汗を吸着して化粧崩れを防ぐ効果もあり、汗ばむ季節におすすめ。



また、高い紫外線カット効果とみずみずしい極薄仕上がりが叶うUV下地も同時発売に。

下地とパウダーの合わせ使いで、透明感のあるベースメイクを目指してみては？

◆発売・商品情報

ブランド名：ANNA SUI COSMETICS（アナスイ コスメティックス）

商品名：アナ スイ ウォーター パウダー

種類：限定1種

容量：ー

価格：5,500円（税込）※編集部調べ



商品名：アナ スイ UV ウォータリー メイクアップ ベース＜SPF50+／PA++++＞

種類：限定2色

容量：ー

価格：4,400円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月1日(水)

販売場所：ANNA SUI COSMETICS（アナスイ コスメティックス）取扱店舗、公式オンラインショップ

資生堂

資生堂 2026年夏限定 S ソルベセラム 資生堂 2026年夏限定 S ソルベセラム

この夏、資生堂グループ初の「冷凍庫で凍らせるスキンケア」が登場！

凍らせるとシャリっとソルベ状になる氷点下美容液『S ソルベセラム』が、2026年6月21日（日）より数量限定で発売されます。



氷点下の冷感と美容成分がじわっと肌どけし、うるおいをチャージする独自のアプローチ「アイスデリバリー処方」を採用。



美容液・うるおいマスク・収れん効果の3つのアプローチで、きゅっと引き締まった”シャキぷる”肌へ導きます。



肌悩みに合わせて、うるおい透明感ケア（フレッシュクリア）、うるおい毛穴ケア（ジューシープランプ）の2種類をラインナップ。



まるでシャーベットのような“氷点下美容”で夏のスキンケアをご褒美時間に変えてくれる、新感覚スキンケアです♡

◆発売・商品情報

ブランド名：資生堂

商品名：S ソルベセラム（フレッシュクリア）

種類：限定1種

容量：65g

価格：2,530円（税込）※編集部調べ



商品名：S ソルベセラム（ジューシープランプ）

種類：限定1種

容量：65g

価格：2,530円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年6月21日（日）

販売場所：資生堂取扱店舗、公式オンラインショップ

ETVOS（エトヴォス）

ETVOS（エトヴォス） 2026年夏限定 アイススムースプライマー ETVOS（エトヴォス） 2026年夏限定 アイススムースプライマー

ETVOS（エトヴォス）より、夏のメイク崩れ対策にぴったりな皮脂テカリ防止下地が数量限定で発売中です。



『アイススムースプライマー』は、敏感肌にも使える心地良いひんやりタッチの化粧下地。

毛穴・凹凸をフラットに整えながら、不快なベタつきを抑え、皮脂崩れが気にならないサラサラ肌に導きます。



ウォーターベースのみずみずしいテクスチャーながら、サラッとした軽やかな仕上がりを実現。



下地としてはもちろん日中の重ねづけも可能で、メイク直しのシーンやひんやり感が欲しい時にも活躍します。

◆発売・商品情報

ブランド名：ETVOS（エトヴォス）

商品名：アイススムースプライマー

種類：限定1種

容量：20g

価格：2,750円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月1日（金）

販売場所：ETVOS（エトヴォス）取扱店舗、公式オンラインショップ

F ORGANICS（エッフェオーガニック）

F ORGANICS（エッフェオーガニック） 2026年夏限定 スクラブウォッシュ クールソルベ F ORGANICS（エッフェオーガニック） 2026年夏限定 スクラブウォッシュ クールソルベ

ナチュラルコスメブランドF ORGANICS（エッフェオーガニック）より、泡立つ冷感スクラブボディウォッシュが数量限定で発売中です。



『スクラブウォッシュ クールソルベ』は、まるでソルベのようなシャリシャリの天然海水100％シーソルト*¹スクラブ。

水分を加えると泡立ち、角質・汚れをすっきりオフするボディウォッシュへと変化します。



3種の清涼成分*²を配合し、蒸し暑い季節のバスタイムをひんやり爽快にクールダウン。



さらに、ローズマリー・セージ・ビルベリーなど6種の植物エキス*³などを配合し、夏特有のごわつきや乾燥が気になる肌にうるおいを与えてくれますよ。



*¹ 海塩（整肌成分）

*² メントール、ハッカ油、セイヨウハッカ油（全て清涼成分）

*³ ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、ビルベリー葉エキス、キュウリ果実エキス、タチジャコウソウ花／葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス（全て整肌成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：F ORGANICS（エッフェオーガニック）

商品名：スクラブウォッシュ クールソルベ（ボディ用スクラブ洗浄料）

種類：限定1種

容量：180g

価格：3,520円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月10日（金）

販売場所：F ORGANICS（エッフェオーガニック）取扱店舗、公式オンラインショップ

OSAJI（オサジ）

OSAJI（オサジ） 2026年夏限定 ニュアンス リフレクション パウダー S ナミノヒビキ（Naminohibiki） OSAJI（オサジ） 2026年夏限定 ニュアンス リフレクション パウダー S ナミノヒビキ（Naminohibiki）

OSAJI（オサジ）より、「貝殻」をテーマとした2026年夏限定ベースメイクコレクションが発売中。



『ニュアンス リフレクション パウダー S ナミノヒビキ（Naminohibiki）』は、プレストタイプの冷感フェイスパウダー。



塗布した瞬間すぐのメントール（清涼成分）による涼感と、時間が経ってからも感じられる持続型の清涼感の2段階で、心地良い肌をキープしてくれます。

OSAJI（オサジ） 2026年夏限定 ニュアンス スキン フィックスミスト セセラギ（Seseragi） OSAJI（オサジ） 2026年夏限定 ニュアンス スキン フィックスミスト セセラギ（Seseragi）

メイク崩れを防いで美しい仕上がりをキープする『ニュアンス スキン フィックスミスト セセラギ（Seseragi）』も登場。



ペパーミントをベースに、ブラックペッパーとカルダモン、スパイシーなクローブをプラスした爽やかな香りで、汗ばむ季節の身支度タイムに清涼感を与えてくれそう。

◆発売・商品情報

ブランド名：OSAJI（オサジ）

商品名：ニュアンス リフレクション パウダー S ナミノヒビキ（Naminohibiki）

種類：限定1種

容量：12g

価格：4,180円（税込）※編集部調べ



商品名：ニュアンス スキン フィックスミスト セセラギ（Seseragi）

種類：限定1種

容量：50mL

価格：2,640円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月6日（水）

販売場所：OSAJI（オサジ）取扱店舗、公式オンラインショップ

AYURA（アユーラ）

AYURA（アユーラ） 2026年夏限定 メディテーションバス（香涼み）α アロマボディシート（青涼） AYURA（アユーラ） 2026年夏限定 メディテーションバス（香涼み）α アロマボディシート（青涼）

AYURA（アユーラ）のブランド誕生以来30年以上にわたって愛されている、ロングセラー入浴料「メディテーションバス」シリーズより、夏限定アイテムが発売中です。



過去に限定発売され人気を博した“青のメディテーションバス”をアップデートした『メディテーションバス（香涼み）α』が登場。



涼しげなブルーカラーの見た目はそのままに、ハッカやメントールを配合してひんやり感をアップし、湯上がりまで爽快感が続きます。



また、“肌温度-3℃*”のひんやり冷感ボディシート『アロマボディシート（青涼）』も発売中。



全身に使える大判厚手シートのため、1枚で汗やベタつきをオフ。さらりとした清涼感ある肌へリフレッシュさせてくれます。



*3度ふいた場合

◆発売・商品情報

ブランド名：AYURA（アユーラ）

商品名：メディテーションバス（香涼み）α

種類：限定1種

容量：300mL

価格：2,750円（税込）※編集部調べ



商品名：アロマボディシート（青涼）

種類：限定1種

容量：15枚入り

価格：825円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月24日（金）

販売場所：AYURA（アユーラ）取扱店舗、公式オンラインショップ

INFINITY（インフィニティ）

INFINITY（インフィニティ） 2026年夏限定 クール アストリンゼント フローズン INFINITY（インフィニティ） 2026年夏限定 クール アストリンゼント フローズン

INFINITY（インフィニティ）より、暑い夏のお手入れタイムを快適にする2026年夏限定スキンケアアイテムが発売中です。



みずみずしい炭酸泡の収れん化粧水『クール アストリンゼント』のクール感をアップした、『クール アストリンゼント フローズン』がお目見え。



従来よりも炭酸の配合量を増量し、炭酸を抱え込んだムース泡にすることでパチパチ感をアップしています。



気になる毛穴の凹凸・キメの乱れをソフトフォーカスしながら、爽快感を楽しめるアイテムです。

INFINITY（インフィニティ） 2026年夏限定 クールジェル ネックセラム』 INFINITY（インフィニティ） 2026年夏限定 クールジェル ネックセラム』

暑さを感じやすい首元におすすめなのが、『クールジェル ネックセラム』。

ひんやり爽やかな冷感ジェルがみずみずしく広がり、首元をすっきり整え、リフレッシュさせてくれます。



使用直後だけでなく、時間が経っても汗や肌上の水分と反応して冷感をキープできるのもポイント。



微細なサラサラパウダー入りで、ベタつかずにさらりとした快適な肌に仕上がりますよ。

◆発売・商品情報

ブランド名：INFINITY（インフィニティ）

商品名：クール アストリンゼント フローズン

種類：限定1種

容量：120g

価格：4,510円（税込）※編集部調べ



商品名：クールジェル ネックセラム

種類：限定1種

容量：75g

価格：2,970円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月16日（土）

販売場所：INFINITY（インフィニティ）取扱店舗、公式オンラインショップ

ESPRIQUE（エスプリーク）

ESPRIQUE（エスプリーク） 2026年夏限定 冷感タッチ BBスプレー UV 50 S ESPRIQUE（エスプリーク） 2026年夏限定 冷感タッチ BBスプレー UV 50 S

ESPRIQUE（エスプリーク）より、1品7役の冷感BBスプレーが2026年夏限定で発売中です。



『エスプリーク 冷感タッチ BBスプレー UV 50 S』は、-5℃の冷感タッチで毛穴を引き締め、ハリとツヤのある美肌を叶えるBBスプレー。



化粧下地、ファンデーション、おしろい、美容液、UVカット＜SPF50+／PA++++＞、収れん、皮脂コントロールの1品7役をこなす万能アイテムです。



コーセー独自開発の「トリートメントシールド成分」により、汗などの水分と反応することでより強固な化粧膜を形成。

余分な皮脂を吸着して固化し、高湿度の環境でも化粧崩れを防ぎます。



さらに肌のうるおいをキープして乾燥から守りながら、肌荒れ・大気中の微粒子からガードするほか、ブルーライトカット効果まで搭載した優れものです♪

◆発売・商品情報

ブランド名：ESPRIQUE（エスプリーク）

商品名：エスプリーク 冷感タッチ BBスプレー UV 50 S＜SPF50+／PA++++＞

種類：限定3色

容量：各50g

価格：各2,420円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月16日（土）

販売場所：ESPRIQUE（エスプリーク）取扱店舗、公式オンラインショップ

ettusais（エテュセ）

ettusais（エテュセ） 2026年夏限定 ポアレスプライマー クール ettusais（エテュセ） 2026年夏限定 ポアレスプライマー クール

ettusais（エテュセ）で毎年好評を博している、夏限定のひんやりベースメイクアイテムが今年も発売中。



気になる毛穴・凹凸を補整する部分用下地『ポアレスプライマー』のクールタイプは、通常品に比べてテカリ吸収パウダーを120%配合*し、暑い季節のテカリ・崩れを防ぎます。



クリアブルーの色つきで、皮脂ぐすんだ肌を補整し、涼しげな印象に仕上げます。



* 従来品比『ポアレスプライマー』

ttusais（エテュセ） 2026年夏限定 スキンケアパウダー（プレスト）クール ttusais（エテュセ） 2026年夏限定 スキンケアパウダー（プレスト）クール

大人気の「スキンケアパウダー」シリーズからは、ひんやり爽快なつけ心地の『スキンケアパウダー（プレスト）クール』が登場。



溶け込むように軽やかな透明パウダーが毛穴をふんわりぼかし、高温多湿な夏の肌もサラッとした透明感のある肌へ導きます。



ハーバルシトラスの香りつきで、メイク中の気分もアップしてくれそう♪

◆発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：ポアレスプライマー クール

種類：限定1種

容量：ー

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店舗、公式オンラインショップ



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商品名：スキンケアパウダー（プレスト）クール

種類：限定1種

容量：ー

価格：2,640円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月14日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店舗、公式オンラインショップ

タイムシークレット

タイムシークレット 2026年夏限定 フィックスミスト クールR2 ミネラル プレストパウダー クールR2 ミネラル プレストクリアベール クールR2 タイムシークレット 2026年夏限定 フィックスミスト クールR2 ミネラル プレストパウダー クールR2 ミネラル プレストクリアベール クールR2

ミネラルコスメブランドのタイムシークレットより、今年もクールタイプのベースメイクアイテムが数量限定で発売中。



毛穴・シミ・テカリを鉄壁カバーするフェイスパウダー『ミネラル プレストパウダー クールR2』は、冷感成分*配合でひんやりとした清涼感を楽しめます。

強力な紫外線カット効果＜SPF50+／PA++++＞があり、日中の日焼け止めの塗り直しにもおすすめです。



カラーレスタイプのおしろい『ミネラル プレストクリアベール クールR2』は、パール剤のソフトフォーカス効果により色ムラ・毛穴・凹凸をふんわりカバー。



さらに、メイク崩れ防止ミスト『フィックスミスト クールR2』には、うるおいを与えて肌荒れを防ぐスキンケア機能を搭載。

メイクの仕上げに吹きかければ、ファンデーション・アイブロウ・アイシャドウ・チークなどヨレやすいメイクの化粧持ちをアップしてくれますよ。



* メントール、メントキシプロパンジオール（冷感成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：タイムシークレット

商品名：フィックスミスト クールR2〈仕上げ用化粧水〉

種類：限定1種

容量：80g

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



商品名：ミネラル プレストパウダー クールR2＜SPF50+／PA++++＞

種類：限定3色

容量：各8g

価格：各1,980円（税込）※編集部調べ



商品名：ミネラル プレストクリアベール クールR2＜SPF12／PA+＞

種類：限定1色

容量：11g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月下旬より順次

販売場所：タイムシークレット取扱店舗、公式オンラインショップ

ウルミナプラス

ウルミナプラス 2026年夏限定 生つやキープミスト Ｖ クール ピンクグレープフルーツの香り ウルミナプラス 2026年夏限定 生つやキープミスト Ｖ クール ピンクグレープフルーツの香り

KOSE（コーセー）が展開するウルミナプラスのメイクキープミストから、夏限定のクールタイプ『生つやキープミスト Ｖ クール ピンクグレープフルーツの香り』が登場。



超微細なミストが肌にピタッと密着し、スーパーメイクコート成分*¹×皮脂プルーフ成分*²により、汗・皮脂を弾いてキレイなメイクを長時間キープします。



さらに2種のクール成分配合*³で、ひんやりとした清涼感を楽しめます。



ジューシーなフルーツの香りとハーバル感を掛け合わせた、爽やかなピンクグレープフルーツの香りも魅力です♡



*¹ ポリメチルシルセスキオキサン

*² トリメチルシロキシケイ酸

*³ メントキシプロパンジオール、乳酸メンチル

◆発売・商品情報

ブランド名：ウルミナプラス

商品名：生つやキープミスト Ｖ クール ピンクグレープフルーツの香り

種類：限定1種

容量：70mL

価格：1,078円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月21日（火）

販売場所：ウルミナプラス取扱店舗、公式オンラインショップ

サンカット®

サンカット® 2026年夏限定 クールUV プロテクトスプレー クールUV パーフェクトジェル サンカット® 2026年夏限定 クールUV プロテクトスプレー クールUV パーフェクトジェル

人気の日焼け止めブランド「サンカット®」より、夏限定クールタイプのアイテムが発売中。



速攻×持続のWクール成分配合*¹で、火照った肌にも気持ちよく紫外線対策ができます。

冷感復活成分*²により、汗をかくたびにひんやり感が復活することもポイント。



スプレータイプの『クールUV プロテクトスプレー』は、瞬時に乾いてムラなく密着。

さらさらキープパウダー配合で、ベタつかない使用感が魅力です。

通常の60gサイズと、大容量でたっぷり使える300gサイズもラインナップ。



『クールUV パーフェクトジェル』は、「スーパーストレッチフィット処方」によって肌にしっかりと密着するとともに、汗・皮脂吸着パウダーを配合。

汗・水・こすれ・動きに強く落ちにくいため、レジャーにも頼れる1本です。



*¹ UV スプレー：メントール、乳酸メンチル／UV ジェル：メントール、カンフル

*² メントール

◆発売・商品情報

ブランド名：サンカット®

商品名：クールUV プロテクトスプレー＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★＞

種類：限定2種

容量：60g／300g

価格：768円／1,735円（税込）※編集部調べ



商品名：クールUV パーフェクトジェル＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞

種類：限定1種

容量：80g

価格：878円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月2日（月）

販売場所：サンカット®取扱店舗、公式オンラインショップ

紫外線予報

紫外線予報 2026年夏限定 炭酸UVヘッドスパF 冷たいUV泡ジェルF 紫外線予報 2026年夏限定 炭酸UVヘッドスパF 冷たいUV泡ジェルF

石澤研究所の日焼け止めブランド「紫外線予報」より、シーズン限定品のひんやりUVケアアイテムが発売中。



新登場の『炭酸UVヘッドスパF』は、パチしゅわ！な爽快スパ気分で頭皮を紫外線から守る、頭皮用の日焼け止めです。

スタンプのように押せる“咲く咲くヘッド”で、炭酸のパチパチとした爽快感が頭皮に届きます。



『冷たいUV泡ジェルF』は、ひんやりとした泡がパチパチ弾ける、冷感UVジェル。

日焼け止めを塗り直しながら暑さ対策もできるので、お出かけの際にもおすすめです。



どちらも1歳のお子さまから使えるので、家族みんなでシェアできるのも嬉しいですね。

◆発売・商品情報

ブランド名：紫外線予報

商品名：炭酸UVヘッドスパF＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞

種類：限定1種

容量：60g

価格：1,870円（税込）※編集部調べ



商品名：冷たいUV泡ジェルF＜SPF50+／PA++++＞

種類：限定1種

容量：90g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月19日（木）

販売場所：紫外線予報取扱店舗、公式オンラインショップ

ビオレZero

ビオレZero 2026年夏新作 ビオレZero ミスト ビオレZero 2026年夏新作 ビオレZero ミスト

汗の不快なベタつきから解放する「ビオレZero」シリーズから、『ビオレZero ミスト』が新登場。



首や胸元のベタつき、ムレ、服・髪のはりつきが気になる時に、心地よいひんやり感とともにサラすべ肌に導いてくれるアイテムです。



シュッとひと吹きした瞬間、肌上の汗を薄く広げて蒸散させることで、肌をサラサラに整えます。

また花王独自技術の凹凸撥水塗膜を形成し、再びかいた汗も弾いてベタつきの不快感を軽減。



「人前で汗拭きシートは使いづらい」「パウダースプレーの噴射音が恥ずかしい」などのお悩みに寄り添ってくれる、画期的なミストです♪

◆発売・商品情報

ブランド名：ビオレZero

商品名：ビオレZero ミスト

種類：全1種

容量：60mL

価格：990円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月7日（土）

販売場所：ビオレ取扱店舗、公式オンラインショップ

シーブリーズ

シーブリーズ 2026年夏新作 アイスドライシャンプー シーブリーズ 2026年夏新作 アイスドライシャンプー

シーブリーズから昨年限定発売され即完売したドライシャンプーが、待望の定番化し話題に！



『アイスドライシャンプー』は、瞬時に−10℃*の冷感をもたらし、暑さや発汗で不快さを感じやすい頭皮にひんやりとした爽快感を与えてくれます。



また、頭皮や髪の皮脂汚れを吸着する「さらさらパウダー」を配合。ベタつきを軽減し、崩れが気になる前髪などもサラッとした状態へリセットします。



爽やかでジューシーな「シトラスシャーベット」の香りと、清潔感を感じる「フローズンミント」の香りの2種展開で、ひんやり感と涼やかな香りを楽しめることもポイントです。



* 25度の環境下で使用した場合の頭皮温度

◆発売・商品情報

ブランド名：シーブリーズ

商品名：アイスドライシャンプー

種類：全2種

容量：各95g

価格：968円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月12日（木）

販売場所：シーブリーズ取扱店舗、公式オンラインショップ

スノーボム

スノーボム 2026年夏限定 タルカムパウダー スノーボム 2026年夏限定 タルカムパウダー

BCLカンパニーの新ボディケアシリーズ「スノーボム」より、冷感ボディパウダーが登場。



『タルカムパウダー』は、メントール・カンフル・ ハッカ（セイヨウハッカエキス）の3種の冷感成分が汗や水分に反応し、クール感*をキープするボディパウダー。



サラサラのパウダーが汗を吸収し、ベタつきやあせもを防いで肌を健やかに整えます。

パウダーのため揮発せずに冷感が持続し、格別のサラサラ感をもたらしてくれるアイテム。



お風呂上がりやドライヤーの前はもちろん、持ち運びやすいコンパクトサイズなので、通勤・旅行・フェスなどの外出時もおすすめです。



*冷感による

◆発売・商品情報

ブランド名：スノーボム

商品名：タルカムパウダー シトラスの香り

種類：限定1種

容量：50g

価格：880円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月7日（火）

販売場所：スノーボム取扱店舗、公式オンラインショップ

BabyBright（ベイビーブライト）

BabyBright（ベイビーブライト） 2026年夏新作 ジェラート アイスティント BabyBright（ベイビーブライト） 2026年夏新作 ジェラート アイスティント

タイコスメBabyBright（ベイビーブライト）からこの春登場した『ベイビーブライト ジェラート アイスティント』は、ジェラートから着想を得たひんやり感を楽しめるリップティント。



フランスで開発された清涼成分「コバフレッシュ*¹」の進化版である「コバフレッシュ IV」を配合*²し、爽やかなひんやり感が続きます。

メントールよりも刺激や香りを抑えつつ、心地よい使用感を楽しめるのがポイント。



“アイスを食べても落ちない”色持ちの良さとうるおいを両立し、みずみずしいぷるツヤリップをキープ。



ジェラートを思わせる色味とカラー名、ほんのり甘いコットンキャンディー×バニラの香り付きで、メイクするたび爽やかな気分になれそうです♡



*¹ コバフレッシュ：乳酸メンチル（清涼成分）

*² コバフレッシュ IV：水、ＰＰＧ−２６ブテス−２６、ＰＥＧ−４０水添ヒマシ油、乳酸メンチル（清涼成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：BabyBright（ベイビーブライト）

商品名：ベイビーブライト ジェラート アイスティント

種類：全5色

容量：3g

価格：880円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月下旬より順次

販売場所：BabyBright（ベイビーブライト）取扱店舗（全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS）、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

Anua（アヌア）

Anua（アヌア） 2026年夏新作 ヒアルロン酸カテキン クールジェルクリーム シートマスク カーミングパッド Anua（アヌア） 2026年夏新作 ヒアルロン酸カテキン クールジェルクリーム シートマスク カーミングパッド

Anua（アヌア）のカテキンシリーズから、皮脂のベタつきやインナードライを考えた新商品『ヒアルロン酸カテキン クールジェルクリーム』がお目見え。



10種のヒアルロン酸*¹による水分チャージと、緑茶由来のカテキン*²により肌の油水分バランスを整えながら、ひんやり心地よい使用感を叶えるジェルクリームです。



同シリーズの『ヒアルロン酸カテキンシートマスク』『ヒアルロン酸カテキンカーミングパッド』との合わせ使いで、さらにメイクノリの良い肌に。



みずみずしく軽やかな使い心地のため、脂性肌や混合肌の方にもおすすめです。



*¹ ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、ヒアルロン酸ジメチルシラノールＮａ（全て整肌成分）



*² 没食子酸エピガロカテキン（整肌成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：Anua（アヌア）

商品名：ヒアルロン酸カテキン クールジェルクリーム

種類：全1種

容量：80mL

価格：3,795円（税込）※編集部調べ

先行発売日：2026年4月1日（水）

先行販売場所：Qoo10公式ショップ



商品名：ヒアルロン酸カテキンシートマスク

種類：全1種

容量：7枚入り

価格：770円（税込）※編集部調べ

※2026年5月以降オフラインにて販売予定



商品名：ヒアルロン酸カテキンカーミングパッド

種類：全1種

容量：110枚入り

価格：3,300円（税込）※編集部調べ

発売中





tfit（ティーフィット）

tfit（ティーフィット） 2026年夏限定 アイシーブラーアートプライマー tfit（ティーフィット） 2026年夏限定 アイシーブラーアートプライマー

ベースメイクアイテムに定評のあるtfit（ティーフィット）。

中でも高い人気を誇る化粧下地『ピンクプライマー』から、夏限定のクールタイプが発売中です。



クーリング成分*¹配合の『アイシーブラーアートプライマー』は、肌にのせるたびひんやり冷たい使用感でメイク前の肌を整えます*²。



毛穴・凹凸を隙間なく埋める層、うるおいを与える層、メイクと肌を密着させる層の、計3層のゲルにより、毛穴レス*²な印象へ。

さらに、汗・水に強いウォータープルーフ処方でメイク崩れをブロックします。



ほんのりトーンアップ*²するブルーカラーで、涼やかな表情に仕上げたい夏場のベースメイクにぴったり♪



*¹ （C18-21）アルカン、へプタン酸ステアリル

*² メイクアップ効果による

◆発売・商品情報

ブランド名：tfit（ティーフィット）

商品名：アイシーブラーアートプライマー

種類：限定1種

容量：30mL

価格：1,870円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月1日（水）

販売場所：tfit（ティーフィット）取扱店舗、公式オンラインショップ

ネイチャーリパブリック

ネイチャーリパブリック 2026年夏新作 クーリングアロエUVスティック ネイチャーリパブリック 2026年夏新作 クーリングアロエUVスティック

ネイチャーリパブリックで人気のスティックタイプの日焼け止め「アロエUVスティック」シリーズに、夏にぴったりのクールタイプが仲間入り。



『クーリングアロエUVスティック』は、冷感−4.5℃タッチ*¹でひんやり心地良く紫外線対策ができるアイテム。



＜SPF50+／PA++++＞でしっかり紫外線をカットしながら、アロエ*²のうるおいヴェールで肌を保湿。紫外線や冷房による乾燥ダメージを受けた肌をいたわります。



火照った肌をクールダウンしながら、手を汚さずに日焼け止めの塗り直しができるため、バッグに入れておくと便利ですよ。



*¹ 当社テストによる（使用感評価）

*² アロエ／アロエベラ葉エキス（整肌成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：ネイチャーリパブリック

商品名：クーリングアロエUVスティック

種類：全1種

容量：24g

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月9日（月）

販売場所：ネイチャーリパブリック取扱店舗、公式オンラインショップ

ひんやり冷感でクールダウン！夏限定コスメで猛暑を乗り切って

クーリングコスメ クーリングコスメ

いかがでしたか？今回は編集部が厳選した2026年最新ひんやりコスメ25選をご紹介しました。



人気デパコスブランドの限定メイクアイテムは、ひんやり感はもちろん、持っているだけで気分が上がりそう♡



クールな使い心地とメイク持ちを叶えるベースメイクアイテムや、日焼け止めの塗り直し＋ひんやり感を味わえるUVアイテムなど、実用的なアイテムも豊富でした。



ぜひお好みのひんやりコスメをゲットして、暑く長い夏を乗り切ってくださいね！



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

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●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



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