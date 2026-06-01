「新人か管理職しかいない」はブラック企業あるある？掃除当番は就業開始1時間前出社という暗黙のルールも【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)にて投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、著者に始業1時間前から掃除する会社の規則についても聞いた。
■1時間前の出勤は人生のムダ使い
仕事を黙々とこなしているある日「週明け掃除当番よろしく」と声をかけられたという作者のしゃけなかほいさん。「わかりました」と返事はしたものの、どうやら会社の規則として「掃除当番は就業開始1時間前に来ること」と決まっているようで、それを知ったしゃけなかほいさんは驚きを隠せなかったという。もちろん入社前の面接等では一切聞いていなかったからだ。しかも、この掃除当番以外にも「就業開始30分前には会社にいないといけない」といった暗黙のルールもあったそうだ。
しゃけなかほいさんはそんな会社にいた当時のことを思い出し「出社時間はもちろん早すぎると思いましたが、新人か管理職しかいないブラック企業あるあるの人員構成だったので、新人は疑問に思うけれど、ずっといる人たちは疑問を感じないのだろうと分析しました。そういえばもう1つ、掃除で使う雑巾がすごく汚かったことを覚えています」と話してくれた。
さらに「掃除自体はゆっくりやっても実質10分ほどで終わるんです『無給で1時間前にきてまでやることなのか？』と何度も疑問に思いました。もちろんあとの50分はやることもないので、パソコンに向かって自習したりしていました。しかし『1時間前の出勤は人生のムダ使いだ』と感じ、帰りたいと思っていた」と、当時の心境を明かしてくれた。
実体験をもとにしたエピソードが詰まっている本作「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」は、にわかに信じがたいと思う声も聞こえてきそうだが、興味があればぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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