「運気は先端から入ります」人気占い師の「運気を操る方法」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。







【12星座別】流れがよくなるネイルカラー

肌や足元のがだんだん増えてくる時期。気温が上がりはじめ、露出も増えるこの時期。ファッションだけでなく、ネイルやペディキュアにも気を配りたいところ。風水の世界では「運気は体の先端から入ってくる」と言われています。よって、ネイルやペディキュアなど、爪先をケアすることは開運へとつながる第一歩と言えるのです。今年の6月は12年に一度という運気が動く時期。その6月から8月の、各星座の開運カラー、「大きく動く運勢」のお話。







色で変わる運気・6月から変わる運勢

≫【ゲッターズ飯田さん一番弟子に聞いた】「12星座別・運気を操る方法」