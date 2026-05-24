「自分は大丈夫」が一番危ない!?限界まで働いた20代女性が、休職して初めて気づいた身体からのSOS【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
小さい頃から漫画や本が好きだったみぞグミ絵璃(@mizogumi)さんは、「&Sofa」(講談社)にて「すってんてんちゃんお休み日記」という作品を連載していた新人漫画家さん。2023年11月には「アルバイターてんちゃん、社会のレールに乗る」を含む1話〜3話をSNSに投稿し、9300超えのいいねが付いた。昼は福祉の施設で非常勤職員、夜はカフェでアルバイトをして働き詰めのてんちゃんが、ひょんなことで休職することから物語は始まる。20代女性の平凡な日常を描き、ほんわかしたタッチの絵がなんとも魅力的だ。本作を描くようになった理由や裏話などについて、みぞグミ絵璃さんにインタビューした。
てんちゃんが仕事帰りに肉まんを買う姿は、本作「すってんてんちゃんお休み日記」のなかでも印象的な場面のひとつだ。そんな描写にちなみ、作者のみぞグミ絵璃さんは自身の疲れを癒やす習慣は、「マッサージ屋さんに行くこと」だと明かしてくれた。会社員時代には、退勤後に「歩いて帰るのは無理だ」と感じるほど疲れ切ってしまう日もあり、そのままマッサージへ向かうこともあったそうだ。現在もタイ古式マッサージを好み、「自分ではどうにもできない疲れを癒やしてもらっている」と語る。
また、自身の休職経験が本作を描くきっかけになったという、みぞグミ絵璃さん。以前は、自分の身体について深く考えることがなく、「エネルギーは食事をすれば無限に湧いてくるものだと勘違いしていました」と振り返る。休養期間を経て、疲れているときや安心しているときの身体感覚を意識できるようになり、その変化を作品として描きたいと思ったそうだ。
さらに、登場人物たちは身近な人々から着想を得ているとのこと。一方で、「誰をモデルにしたのかは恥ずかしいので内緒にしたい」と笑みを見せる場面もあった。
制作面では、描きたいことが多かったため、限られたページ数のなかで描写を整理することに苦労したという。みぞグミ絵璃さんは「些細なことでも大切に感じてしまう」と明かしており、取捨選択は今も課題のひとつだそう。
心と身体の変化を、てんちゃんの日常を通して丁寧に描いた本作。みぞグミ絵璃さん自身の経験が重なっているからこそ、何気ない場面にも温かさが感じられる。忙しい毎日のなかで、自分自身をいたわる大切さに気づかせてくれる本作をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：みぞグミ絵璃(@mizogumi)
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