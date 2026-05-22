8割の人が知らない？ 顔のたるみ「原因の8割」　





毎日の生活に潜む、たるみを加速させるNG習慣。なぜこれらの習慣がNGなのか、その理由を解説。







肌老化の原因 「約8割は紫外線による光老化」

その主な原因はUVA（紫外線A波）

たるみの原因の約8割は、紫外線による光老化と言われているのはご存じでしょうか。それだけでなく、シミやシワの大きな原因であることは広く知られていることですが紫外線は、肌の奥にあるコラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の弾力を奪ってしまいます。



コラーゲンとエラスチンは、肌のハリと弾力を保つための重要な繊維であり、紫外線ケアをしないということは、建物の基礎を破壊するようなもの。特に紫外線A波は肌の奥深くまで侵入し、長年蓄積されることでたるみの原因に。日焼け止めを塗るのはもちろん、日傘や帽子なども活用して、一年を通して紫外線対策は徹底する必要があります。







【紫外線と肌老化の関係】

紫外線は2種類。肌の奥まで届く「UVA」と、肌の浅い部分にダメージを与える「UV-B」

UVAは波長が長く、肌の奥の真皮層にまで達し、UVAは肌のハリや弾力を生むコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などを作り出す繊維芽細胞に損傷を与えてしまう原因。UV-Bは肌表面の日焼け・肌あれ・シミ・くすみを引き起こすとも言われています。紫外線は肌の奥でコラーゲンなどを変性させ、未来のシワ・たるみの大きな原因となるもの。







「5年後に手遅れにならない」ための習慣

≫【若く見える人の秘密】 明日からできる 「たるまない５つのこと」 ありがちな「3つのことがない」日焼け止め