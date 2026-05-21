明るさ抜群で夜でも安心！キャンプや停電時の備えにも頼れる、広範囲をしっかり照らす【ジェントス】万能LEDランタンがAmazonで手に入る！
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コンパクトなのにパワフル！持ち運びしやすく、テント内や室内でも使いやすい【ジェントス】LEDランタンがAmazonで販売中！防災グッズとしてもおすすめ！
1,000ルーメンという圧倒的な明るさで、360度全体を照らす。暗闇も、まるで昼間のような明るさに。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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選べる3色のモード。温もりのある「暖色」から昼間のような明るさの「昼白色」の間で調整可能。部屋の中や、屋外のアウトドアシーンなど、用途・シチュエーションに合わせて光源の色を選べる。また、スイッチを長押しすれば、お好みの明るさに自由に調整可能な「無段階調光」機能付き。
本物の炎のように暖色光量がランダムに変化する「キャンドルモード」も搭載。
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上部にハンドル、底面にはフックつき。置いたり、手に持ったり、吊るしたり、引っ掛けたり、様々な使い方ができる。
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