ÉÔÎÑ¾Â¢ªŽ¢±üÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹Ž£¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤ÇÏ¢ÍíÀè¤ò°ÍÑ¡¢¿·º§¤ÎÉ×¤Ë¶á¤Å¤¯½÷¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à
¿·º§¤ÎÉ×¤¬ÉÔÎÑ¡¢¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤«¤éÀäË¾¤ØÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÎÈ¿·â¤òÉÁ¤¯¡¢¤Ý¤ó»Ò(@ponko008)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ÎËöÏ©¡Ù¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë·ëËö¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤Ý¤ó»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤ß¤æ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤È¤¢¤ëÉ×ÉØ¤¬¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£É×¤Ï¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¹âÇ¯¼ý¤Ê¤ß¤æ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¡£ÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤ëºÊ¤ËÂÐ¤·Ž¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¼ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËŽ£¤È¸«²¼¤¹¤ß¤æ¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«½ñÎà¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò»È¤¤¡¢Ž¢±üÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹Ž£¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤ÇÉ×¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¿·º§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤µ¤êÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢Ì©²ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯É×¡£
¤Ý¤ó»Ò¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë²áÏ«¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¡¢¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¥¾ÂÉÔÎÑ¤âÆÉ¼Ô¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¤â¤È¤À¡£»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ì¡²è²½¤¹¤ë¤ÈÆÉ¼Ô¤«¤éŽ¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ªŽ£¤ÈÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢¸½¼Â¤ËÀø¤à¤ä¤Ð¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¡£ºî²è¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î±ø¤µ¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ëÉ½¾ð¤òÂç¤²¤µ¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤âÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë±é½Ð¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼ê½ç
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Åê¹Æ¼Ô¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£Ž¢¤º¤Ã¤È·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÍ§Ã£¤È¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹Ž£¤È¤¤¤¦DM¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¡²è¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ÆºÇ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤â¤·Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ä¤Ð¤¤¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ý¤ó»Ò¤µ¤ó¤ÏŽ¢1.µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡¢2.´Ñ»¡¤¹¤ë¡¢3.¤Ý¤ó»Ò¤Ë¥¿¥ì¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëŽ£¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼ê½ç¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ÇºÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤âSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¡¢ÍèÇ¯¤ÏKindle½ÐÈÇ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¹Ô°Ù¤òºÊ¤¬¤É¤¦Ë½¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËöÏ©¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ý¤ó»Ò(@ponko008)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£