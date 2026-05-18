狭い部屋でも広々くつろぐ。万能な【アイリスプラザ】のソファベッドが、快適なリラックス空間を演出してAmazonで販売中！
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座る・伸ばす・寝るの3役をこなす。機能的な【アイリスプラザ】のソファベッドで、理想のくつろぎ時間を手に入れAmazonで販売中！
限られたスペースを有効活用したい人におすすめの3WAY仕様。座椅子、カウチ、ゴロ寝スタイルと、シーンに合わせて自在に形を変えられる。ウレタンフォームを贅沢に使用したもっちりとした座り心地と、さらりとしたファブリック生地が魅力。ワンルームにも置きやすいワイドサイズで、日々のリラックスタイムを格上げする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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座面を折りたたむ座椅子スタイルから、足を伸ばせるカウチ、フラットなゴロ寝スタイルまで3通りの使い方が可能。気分や用途に合わせて自由に形を変えられる。
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背もたれには14段階のリクライニング機能を搭載。細かな角度調整ができるため、読書や映画鑑賞など、自分にとって最も心地よい姿勢を追求できる。
中材にはウレタンフォームをたっぷりと使用し、底つき感のないふっくらとした座り心地を実現。体を優しく包み込み、長時間座っても疲れにくい設計だ。
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麻のような風合いのファブリック生地は、さらりとした手触りでオールシーズン快適。背面も同じ生地で仕上げており、部屋の中央に置いても様になるデザインだ。
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