長旅の疲れを軽減する究極の相棒。信頼の【エース】スーツケースで快適な移動を実現し、Amazonで販売中！
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静音走行と強靭なボディが旅を格上げ。日本ブランド【エース】スーツケースの真価を今すぐAmazonで販売中！
軽量かつ硬質なマグネシウム合金フレームと、衝撃に強いポリカーボネートハイブリッド樹脂を採用。静音性に優れたキャスターや、手への負担を抑えるプルドライブハンドルなど、機能性を追求した日本製スーツケースだ。10年間の製品保証付きで、長期の旅行や出張を快適にサポートする頼もしいパートナーとなる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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水平リブ構造と砂目シボ加工により、傷が目立ちにくく高い耐衝撃性を実現。マグネシウム合金フレームが大切な荷物をしっかりと守り抜く。
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体感音量を大幅に軽減するサイレントキャスターと、なめらかな走行を可能にするベアロンホイールを搭載。静かで軽やかな移動を約束する。
身長やシーンに合わせて長さを調節できるプルドライブハンドルを採用。手への負担を軽減し、長時間の移動でも疲れにくい設計となっている。
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購入後3年間の無償修理保証に加え、その後7年間の製品保証も付帯。日本の老舗メーカーによる手厚いサポートで、末永く安心して愛用できる。
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