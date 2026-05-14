勝利を掴む最速のクリック反応を体感せよ。【ロジクール】の最新ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
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圧倒的なレスポンスでライバルを圧倒する。【ロジクール】の高性能ゲーミングマウスがAmazonで販売中！
世界初のハプティック誘導トリガーシステムを搭載し、クリック反応を従来より最大30ミリ秒高速化。プロレベルの精度を誇るHERO 2センサーと超軽量61gのボディが、FPSやTPSでの勝利を強力にサポートする。カスタマイズ性に優れた次世代のワイヤレスゲーミングマウスが、あなたのプレイ環境を劇的に進化させる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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クリックの押下量を即座に検知する新システムにより、従来比で最大30ミリ秒の高速化を実現。一瞬の判断が勝敗を分けるシビアな環境で、圧倒的なレスポンスを発揮する。
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アクチュエーションポイントやラピッドトリガー、触覚フィードバックを細かく調整可能。プレイヤーの好みに合わせた緻密なチューニングで、理想の操作性を追求できる。
最大8kHzのポーリングレートに対応した高性能センサーを搭載。サブミクロンレベルのトラッキング精度により、あらゆる動きを精確に捉え、遅延のない操作を可能にする。
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61gの超軽量設計で、長時間のプレイでも手首への負担を最小限に抑える。ワイヤレス充電システムにも対応しており、バッテリー残量を気にせず快適に使い続けられる。
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