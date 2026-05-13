油を使わずヘルシー調理！【アマゾンベーシック】のノンフライヤーで食卓を豊かに。Amazonで販売中！
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時短で美味しい料理を実現！【アマゾンベーシック】の多機能ノンフライヤーがあなたのキッチンを変える。Amazonで販売中！
この調理家電は、4.2リットルの大容量で2〜4人分の調理に最適だ。大型タッチパネルと8種のプリセットメニューで、誰でも簡単に正確な調理が可能。油をほとんど使わず、外はカリッと中はジューシーな仕上がりを実現する。調理窓で中身を確認でき、お手入れも簡単だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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大容量バスケットは、2〜4人分の家族の食事に最適だ。大型タッチパネルと8種のプリセットメニューで、誰でも簡単に正確な調理コントロールが可能である。
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360℃熱風循環技術により、油をほとんど使わずにヘルシーな調理を実現する。外はカリッと香ばしく、中はジューシーな理想の仕上がりを家庭で楽しめる。
調理窓から中身を確認でき、バスケットを開ける手間がない。耐久性の高いノンスティックコーティングで食材がこびりつきにくく、パーツは食洗機対応でお手入れも簡単だ。
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専属シェフ考案の20種類の家庭料理レシピブックが付属し、毎日の献立に役立つ。高品質を低価格で提供するブランドで、1年間の日本国内保証も付帯する。
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