ゴルフラウンドで差をつける！【ニューバランスゴルフ】の上品な大容量バッグがAmazonで販売中！
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洗練されたデザインで注目度アップ！【ニューバランスゴルフ】の機能的なスポーティーバッグがAmazonで販売中！
ニューバランスゴルフから登場した継続定番のトートバッグだ。シンセティックレザーをベースにした上品なデザインで、アウトポケット付きのため取り出したい物を素早く出せる。女性らしい品の良いルックスと勝手の良さが魅力で、ゴルフラウンドで注目の的になること間違いなしだ。機能性とファッション性を両立したおすすめの商品である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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シンセティックレザーをベースにした上品な仕上がりが特徴だ。洗練されたルックスは、ゴルフ場だけでなく普段使いにも馴染み、持つ人の品格を高めるだろう。
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アウトポケットを装備しており、必要な物を素早く取り出せる。女性らしい品の良い見た目と、使い勝手の良さを兼ね備えた設計が魅力だ。
スポーティーでありながらシンプルなデザインは、コンパクトなシルエットが目を引く。ゴルフラウンドでファッショナブルな存在感を放ち、周囲の注目を集めること間違いなしだ。
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W56、H35、D18.5センチメートルのサイズで、約29リットルの大容量を誇る。同シリーズのキャディバッグやカートバッグと合わせて、統一感のあるコーディネートを楽しめる。
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ニューバランスゴルフから登場した継続定番のトートバッグだ。シンセティックレザーをベースにした上品なデザインで、アウトポケット付きのため取り出したい物を素早く出せる。女性らしい品の良いルックスと勝手の良さが魅力で、ゴルフラウンドで注目の的になること間違いなしだ。機能性とファッション性を両立したおすすめの商品である。
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