この春、足元から差をつける！【ニューバランス】のユニセックススニーカーがAmazonで販売中！
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快適な履き心地を追求！【ニューバランス】の最新スニーカーがAmazonで販売中！
ニューバランスは1906年に矯正靴メーカーとして誕生した。現在ではアスレチックブランドのリーディングカンパニーとして、ランニングやライフスタイルなど幅広いシーンに対応するフットウェアを展開している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本商品はユニセックスで楽しめる現行モデルのスニーカーだ。
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大人向けにデザインされている。
ランニングはもちろん、ライフスタイル、テニス、野球、フットボール、ゴルフなど、様々なスポーツや日常のシーンで活躍するフットウェアを展開している。
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。メンズ、レディース問わず、幅広い層がファッションに取り入れやすい一足である。
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