トマトのチカラを毎日手軽に！飲みきりサイズで続けやすく、野菜不足のサポートにぴったり。【伊藤園】トマトジュースセットがAmazon限定で販売中！
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毎日の健康習慣に！すっきり飲みやすい味わいで、無理なく続けられるのが魅力。【伊藤園】がAmazonで好評販売中！野菜不足が気になる方に！
1日1本、30日分ボックス。フルーツトマトのようなおいしさと健康性を兼ね備えた、機能性表示食品のトマト100％飲料。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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トマト由来のGABAの働きが「睡眠の質(眠りの深さ)の向上」と「一時的な精神的ストレスを軽減する」ことが報告されている。トマト100％の機能性表示食品。
高糖度のフルーツトマトの味わいを目標に、完熟したトマトの甘みを最大限に引き出した濃厚な味わい。
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トマトジュースや野菜ジュースが苦手な方でもおいしく飲める味わい。野菜飲料のストックにおすすめな30日分BOX。
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