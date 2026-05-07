掃除の負担を劇的に減らす軽さと吸引力。信頼の【三菱電機】紙パック掃除機が毎日の家事を快適にするAmazonで販売中！
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家中どこでもスイスイ動かせる驚きの操作性。高品質な【三菱電機】紙パック掃除機で清潔な暮らしを叶えAmazonで販売中！
毎日の掃除をより軽く、より快適に。この紙パック掃除機は、優れた操作性と高い吸引力を両立した日本製モデルだ。家具の下まで入り込むフラットヘッド機構や、清潔を保つ抗菌加工など、使いやすさを追求した機能が満載。大容量の紙パックで交換の手間も省け、日々の家事負担を大幅に軽減してくれる一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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かるスマグリップを採用しており、ブラシの方向転換が驚くほどスムーズ。本体には大きなハンドルが付いているため、リビングから階段まで家中を軽快に持ち運べる。
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高さ約10cmの隙間にも入り込めるフラットヘッド機構を搭載。ベッド下や家具の奥など、普段掃除しにくい場所のホコリも逃さずしっかりキャッチする。
集じん容積1.5Lの大容量設計で、紙パックの交換頻度を抑えられる。ランニングコストを節約できるだけでなく、ゴミ捨ての手間も減らせるのが大きな魅力だ。
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5層フィルターによるクリーン排気システムで、微細なゴミを99%以上逃さない。さらにハンドル部には抗菌加工が施されており、衛生面でも安心して使用できる。
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