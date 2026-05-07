日常に極上の履き心地を。世界が認める【アシックス】のスポーツスタイルシューズが今すぐAmazonで販売中！
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アクティブな毎日を足元から変える。スポーツ工学が息づく【アシックス】のスポーツスタイルシューズがAmazonで販売中！
スポーツ工学に基づいた高品質なものづくりで世界から信頼を集めるブランドの、ライフスタイル向けシューズ。過去のイノベーションを継承しつつ、最新のスポーツテクノロジーと洗練されたスタイルを融合させた。日常をよりアクティブに、そして快適に過ごしたいと願うすべての人へ贈る、こだわりの一足である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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スポーツ工学研究所で培われた技術を惜しみなく投入。日常の歩行をサポートする機能性と、街歩きに馴染むデザイン性を高い次元で両立させている。
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合成繊維や合成皮革、合成樹脂を組み合わせたアッパーを採用。耐久性と柔軟性を兼ね備え、長時間の着用でも快適なフィット感を持続させる設計だ。
ソールにはゴム底と合成底を使用し、安定した歩行を支える。アクティブなライフスタイルを足元から支えるための、妥協のない素材選びが光る。
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スタンダードなラスト設計により、多くの人の足に馴染みやすい。レースアップタイプでしっかりとホールドでき、自分好みのフィット感に調整可能だ。
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