狭いキッチンでも諦めない。奥行29cmの【パナソニック】食器洗い洗浄機が毎日の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
手洗いより清潔で節水も叶う。省スペース設計の【パナソニック】食器洗い洗浄機でゆとりの時間を。Amazonで販売中！
奥行約29cmという驚きのスリム設計を実現した食器洗い洗浄機。限られたスペースにも設置しやすく、2人分の食器と調理器具を一度に洗える収納力が魅力だ。高温水流による除菌機能や、手洗いより大幅な節水効果も備えており、忙しい毎日の家事を効率化し、清潔な暮らしをサポートする一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
奥行約29cmのスリムな本体は、シンク横にもすっきり収まる設計。ドアが上に開くリフトアップオープンドアを採用し、蛇口に当たりにくい工夫が施されている。
→【アイテム詳細を見る】
2人分の食器とフライパンなどの調理器具をまとめて洗浄可能。食器のみであれば最大4人分相当の24点を一度に洗えるため、少人数世帯でも十分な収納力を発揮する。
洗浄全コースで50度以上の高圧水流を使用し、しっかり除菌が可能。手洗いよりも少ない水量で洗えるため、節水効果が高く環境にも家計にも優しい設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
汚れ具合に合わせて選べるコースを搭載。短時間で洗えるスピーディコースや、仕上がりを重視した80度すすぎコースなど、ライフスタイルに合わせた使い分けができる。
手洗いより清潔で節水も叶う。省スペース設計の【パナソニック】食器洗い洗浄機でゆとりの時間を。Amazonで販売中！
奥行約29cmという驚きのスリム設計を実現した食器洗い洗浄機。限られたスペースにも設置しやすく、2人分の食器と調理器具を一度に洗える収納力が魅力だ。高温水流による除菌機能や、手洗いより大幅な節水効果も備えており、忙しい毎日の家事を効率化し、清潔な暮らしをサポートする一台である。
→【アイテム詳細を見る】
奥行約29cmのスリムな本体は、シンク横にもすっきり収まる設計。ドアが上に開くリフトアップオープンドアを採用し、蛇口に当たりにくい工夫が施されている。
→【アイテム詳細を見る】
2人分の食器とフライパンなどの調理器具をまとめて洗浄可能。食器のみであれば最大4人分相当の24点を一度に洗えるため、少人数世帯でも十分な収納力を発揮する。
洗浄全コースで50度以上の高圧水流を使用し、しっかり除菌が可能。手洗いよりも少ない水量で洗えるため、節水効果が高く環境にも家計にも優しい設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
汚れ具合に合わせて選べるコースを搭載。短時間で洗えるスピーディコースや、仕上がりを重視した80度すすぎコースなど、ライフスタイルに合わせた使い分けができる。