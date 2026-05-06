長旅の疲れを劇的に軽減する相棒。信頼の【エース】製スーツケースで快適な移動を実現しAmazonで販売中！
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圧倒的な強度と静音性を備えた【エース】の大型スーツケースでワンランク上の旅を。今すぐAmazonで販売中！
軽量かつ硬質なマグネシウム合金フレームと、衝撃に強いポリカーボネートハイブリッド樹脂を採用。水平リブ構造が優れた強度を実現し、大切な荷物を守り抜く。静音性に優れたキャスターや手への負担を抑えるハンドルなど、日本の老舗メーカーが細部までこだわり抜いた機能で、長期間の旅行を快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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マグネシウム合金フレームと水平リブ構造により、高い強度と軽量性を両立。衝撃に強い素材を採用し、大切な荷物をしっかりと保護する設計となっている。
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体感音量を大幅に軽減するサイレントキャスターと、なめらかな走行を可能にするベアロンホイールを搭載。静かで軽やかな移動を実現し、周囲への配慮も万全だ。
手への負担を軽減するプルドライブハンドルは、身長やシーンに合わせて高さ調節が可能。握りやすさと強度を追求したハンドルは、自動で戻るオートリターン式だ。
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内装には両面の中仕切りやメッシュポケット、立体ハンガーを完備。TSダイヤル錠を採用しており、施錠したまま預け入れができるためセキュリティ面も安心だ。
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