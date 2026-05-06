毎日の通勤から週末の冒険までこれ一つで完結。機能美を追求した【コールマン】のバックパックがAmazonで販売中！
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都会に馴染む洗練されたデザインと高い耐久性。日常使いに最適な【コールマン】のリュックサックがAmazonで販売中！
Universal・Unique・Unisexの3つのコンセプトを掲げた、シティーユース向けシリーズのバックパック。PCスリーブや豊富なポケットを備え、荷物を整理して持ち運べる。耐久性の高い生地と肩への負担を軽減するショルダーベルトを採用しており、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンで活躍する万能なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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PCやタブレットを安全に持ち運べる専用スリーブを搭載。ビジネスツールをすっきりと整理できるため、通勤や通学時の荷物の出し入れが非常にスムーズに行える設計となっている。
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耐久性に優れた生地を採用しており、毎日のハードな使用にも耐えうるタフな作りが魅力。長く愛用できる品質の高さは、アウトドアブランドならではの信頼感がある。
肩への負担を軽減するフォーム入りのショルダーベルトを採用。重い荷物を入れて長時間移動する場合でも疲れにくく、快適な背負い心地をしっかりとサポートしてくれる。
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性別や年齢を問わず誰にでも似合う、シンプルでシームレスなデザインが特徴。日常のカジュアルなスタイルからビジネスシーンまで、あらゆる服装に自然と馴染む。
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