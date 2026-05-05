旅の質を劇的に変える機内持ち込みの最適解。信頼の【プロテカ】スーツケースが快適な移動を約束しAmazonで販売中！
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移動のストレスをゼロにする究極の機内持ち込み。職人技が光る【プロテカ】スーツケースが今すぐAmazonで販売中！
機内持ち込み対応で42Lの大容量を実現した、日本製ソフトトロリー。ベアリング内蔵ホイールやストッパー機能など、移動を快適にする工夫が満載だ。PC収納や背面ポケットも備え、ビジネスから旅行まであらゆるシーンで活躍する。10年保証付きで、長く愛用できる相棒として最適な一品である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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滑らかな走行を可能にするベアリング内蔵ホイールと、体感音量を約50％軽減する静音キャスターを搭載。人混みや静かな場所でもストレスなく移動できる。
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手元のスイッチで簡単に操作できるキャスターストッパーを装備。電車やバスの揺れによる不意な走行を防ぎ、立ち止まった際も安心して荷物を支えられる。
背面にはデッドスペースを活用したペットボトルポケットを新設。さらに13.3インチのノートPCを収納できる専用スペースもあり、機能性が大幅に向上した。
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北海道の工場で熟練の職人が製造する安心の日本製。購入後3年間の無償修理保証に加え、その後7年間の製品保証も付帯しており、末長く愛用できる品質だ。
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