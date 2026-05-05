荷物整理のストレスから解放される。機能美を追求した【アンブロ】のスクエアリュックが、毎日の移動を快適に変えるAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
仕事からスポーツまでこれ一つで完結。収納力抜群な【アンブロ】のスクエアリュックが、あなたのライフスタイルを支えるAmazonで販売中！
スポーツブランド【アンブロ】が手掛ける、タウンユースに最適なスクエアリュック。シューズや着替えを分けて収納できる便利な二層式構造を採用した。PC収納や豊富なポケットを備え、通学や出張など幅広いシーンで活躍する。機能性とデザインが調和した、使い勝手の良いアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
靴や洗濯物、お弁当などを分けて収納できる二層式構造が最大の特徴。メインポケットは大きく開き、中身が見やすいブルーの裏地を採用しているため、荷物の出し入れが非常にスムーズだ。
→【アイテム詳細を見る】
内部にはウレタン入りのポケットを完備しており、13インチのノートパソコンやタブレットを安全に持ち運べる。仕事や学校でPCが必須な人にとって、非常に頼もしい設計となっている。
正面や側面、上部に多彩なポケットを配置。水筒や折りたたみ傘、鍵やスマートフォンなど、使用頻度の高い小物を整理して収納できるため、バッグの中が散らかる心配がない。
→【アイテム詳細を見る】
背面には通気性の高いメッシュ素材を使用し、太めのショルダーにはウレタンを内蔵。チェストストラップも付属しており、重い荷物を背負った際の肩や腰への負担をしっかり軽減する。
仕事からスポーツまでこれ一つで完結。収納力抜群な【アンブロ】のスクエアリュックが、あなたのライフスタイルを支えるAmazonで販売中！
スポーツブランド【アンブロ】が手掛ける、タウンユースに最適なスクエアリュック。シューズや着替えを分けて収納できる便利な二層式構造を採用した。PC収納や豊富なポケットを備え、通学や出張など幅広いシーンで活躍する。機能性とデザインが調和した、使い勝手の良いアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
靴や洗濯物、お弁当などを分けて収納できる二層式構造が最大の特徴。メインポケットは大きく開き、中身が見やすいブルーの裏地を採用しているため、荷物の出し入れが非常にスムーズだ。
→【アイテム詳細を見る】
内部にはウレタン入りのポケットを完備しており、13インチのノートパソコンやタブレットを安全に持ち運べる。仕事や学校でPCが必須な人にとって、非常に頼もしい設計となっている。
正面や側面、上部に多彩なポケットを配置。水筒や折りたたみ傘、鍵やスマートフォンなど、使用頻度の高い小物を整理して収納できるため、バッグの中が散らかる心配がない。
→【アイテム詳細を見る】
背面には通気性の高いメッシュ素材を使用し、太めのショルダーにはウレタンを内蔵。チェストストラップも付属しており、重い荷物を背負った際の肩や腰への負担をしっかり軽減する。