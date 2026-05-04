面倒な食器洗いを卒業。ひとり暮らしの味方【パナソニック】食器洗い乾燥機がコンパクトで便利。Amazonで販売中！
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キッチンが狭くても諦めない。工事不要で置ける【パナソニック】食器洗い乾燥機が毎日の家事を時短。Amazonで販売中！
ひとり暮らしのキッチンに最適な、業界最小設計のパーソナル食洗機。工事不要のタンク式で、購入後すぐに設置可能だ。手洗いよりも節水しながら、高温水と強力水流で汚れをスッキリ落とす。洗うと同時に除菌も行い、乾燥までこなすため、毎日の食器洗いから解放され、自分時間を有意義に過ごせるようになる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
幅約31cm、奥行約22.5cmのコンパクト設計。A4ファイルサイズほどのスペースがあれば設置でき、ひとり暮らしの限られたキッチンにも無理なく収まる。
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タンク給水方式を採用しており、面倒な分岐水栓の工事は一切不要。賃貸住宅でも手軽に導入でき、引っ越しの際もスムーズに持ち運べるのが大きな魅力だ。
手洗いに比べて約1/8という高い節水性を実現。約2.5Lの水で効率よく洗浄できるため、環境にも家計にも優しいエコな家電として毎日活躍する。
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50℃以上の高温水と強力な水流で、ガンコな汚れも徹底洗浄。さらに除菌機能も搭載しており、洗浄後はそのまま食器棚のように清潔に保管できる。
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