【保育園】開園前に息子を連れて来る迷惑な母親!?仕事を優先しすぎる両親＆息子を心配する先生たち【作者に聞いた】
【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作をお届けするとともに、作者に本作に登場する母親の言動についてもインタビューした。
■仕事を優先しすぎる保護者
連絡帳には今日も19時ごろのお迎えと記載があるが、実際は19時を過ぎることが多く、ほかの先生も困っている。先生たちは仕事を優先にする両親を見て、はると君のことを心配するのであった。
■母親と連絡が取れず困惑する先生
はると君が保育園で38.5度の熱を出したので、あいかさんの携帯に電話をする多屋先生。電話に出なかったので今度は職場のほうに話をすると、なんとあいかさんは今日仕事がお休みということが発覚！その後父親にかけると、大きなため息をついて「僕からも妻に一度かけてみるので、もう少し待ってもらえますか？」と言われてしまう。
多屋先生は現状をほかの先生と共有し、音喜多家について不審に思い始める…。19時を過ぎてようやくあいかさんが迎えに来たので、はると君の状態と職場に連絡をしたことを伝える。するとあいかさんは深いため息をついて、不機嫌そうな表情ではると君を抱き抱えて帰っていく。
作者に「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と言うあいかさんの発言について伺うと、「そりゃそうなんだけど、『ルールはルールですから守ってくださいね』という感じです。ルールを破ることを一人でも許すと『ウチも』『ウチも』となって対応にキリがないので、徹底したほうがいいと思います」と語る。
両親は仕事を優先している印象なので、自宅でのはると君の育児が気になるところだ！まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はぜひ一度読んでほしい！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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