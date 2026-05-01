日常にアウトドアの風を。洗練された【ロゴスパーク】の2つ折り財布は、使い勝手抜群でAmazonで販売中！
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プレゼントにも最適。スタイリッシュな【ロゴスパーク】の2つ折り財布が、毎日の相棒としてAmazonで販売中！
メイプルリーフのロゴが印象的な、シンプルで個性的な2つ折り財布。エンボス加工の風合いと斜めのステッチが、カジュアルなスタイルを格上げする。コンパクトながら収納力も高く、学生から大人まで幅広く使える実用的なアイテムだ。アウトドアテイストを日常に取り入れたい人へ、自信を持っておすすめする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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エンボス加工で施されたメイプルリーフのロゴが、シンプルながらも確かな存在感を放つ。落ち着いた色合いで、どんな服装にも自然に馴染むデザインだ。
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手に収まりやすいコンパクトな設計でありながら、ファスナー付きの小銭入れや複数のカードポケットを完備。見た目以上の収納力で実用性も申し分ない。
前面に斜めに走るステッチラインが、さりげないアクセントとして機能。ナチュラルな風合いとスタイリッシュな印象を両立させたこだわりの仕上がりだ。
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キャメル、グリーン、ネイビーの3色展開で、好みに合わせて選べる。リーズナブルな価格設定のため、若い世代へのギフトとしても非常に喜ばれる一品だ。
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