毎日の荷物をスマートに持ち運ぶ。機能美を追求した【プーマ】のバックパックが、日常の移動を快適に変えるAmazonで販売中！
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通勤通学からスポーツまでこれ一つで完結。洗練されたデザインが光る【プーマ】のバックパックが、今すぐAmazonで販売中！
ワントーンでまとめたシンプルなルックスが魅力のバックパック。U字型ダブルジップクロージャーを採用し、中身が見やすく荷物の整理も容易だ。PC収納やフリース素材のポケットなど、通勤・通学からスポーツまで幅広いシーンで活躍する機能性を備えている。快適な背負い心地を実現する設計で、日常使いに最適なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メインコンパートメントはU字型に大きく開くダブルジップ仕様。底部分の荷物も一目で見渡せ、出し入れがスムーズに行えるため、忙しい朝の準備もストレスフリーだ。
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フロントには二種類のジップポケットを配置し、散らかりがちな小物類を整理して収納できる。両サイドには水筒や折りたたみ傘を入れられるスリットポケットも完備。
背面とハンドル部分には通気性の高いメッシュ素材を採用。暑い季節や長時間の移動でも蒸れにくく、一日中快適な背負い心地をキープできる設計となっている。
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上部ポケット内部には傷つきにくいフリース素材を使用し、前面にはメッシュポケット、背面にはPC収納スペースを確保。現代のライフスタイルに寄り添う収納力だ。
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