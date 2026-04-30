大人の余裕を演出するヴィンテージな質感。こだわりの【デバイス】ラウンド長財布が今ならAmazonで販売中！
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使い勝手とデザインを両立した逸品。ミリタリーテイストが光る【デバイス】ラウンド長財布がAmazonで販売中！
シワ感のあるPUレザーが醸し出す、ヴィンテージな風合いが魅力のラウンド長財布。手に馴染む柔らかな質感と、大きく開くファスナー構造で中身の視認性も抜群だ。ミリタリーやワークテイストを好む層に向け、機能性とデザイン性を追求した設計となっている。日常使いからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍する実用的なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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シワ加工を施したPUレザーを採用しており、手に持った瞬間に心地よさを感じる柔らかな質感が特徴。使い込むほどに愛着が湧くヴィンテージな雰囲気を楽しめる。
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大きくコの字に開くラウンドファスナー式を採用。財布の中身を広く見渡せるため、カードや現金の出し入れがスムーズで、中身が散らばる心配も少ない安心設計だ。
お札入れを複数備えており、領収書やレシートの整理も容易に行える。小銭入れはジップ式で、内装には汚れにくい素材を使用しているため清潔に保てる。
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滑りの良いジップを採用しており、開閉時のストレスを軽減。機能性を追求するブランドのこだわりが詰まっており、日常のあらゆるシーンで快適に使用できる。
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