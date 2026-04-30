旅先で視線を独り占めする可愛さ。機能性も抜群な【シフレ】スーツケースが旅行の相棒としてAmazonで販売中！
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スヌーピーと一緒なら移動も楽しい。こだわり満載の【シフレ】スーツケースで快適な旅を叶えAmazonで販売中！
前面にスヌーピー、背面にウッドストックをエンボス加工した遊び心あふれるスーツケース。ツートンカラーのデザインが目を引く外観に加え、内装にも仲間たちが描かれた賑やかな仕様だ。独自開発の2wayロックシステムや安定した双輪キャスターなど、見た目だけでなく実用性も兼ね備えた旅の頼れるパートナーである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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前面と背面で色が異なるおしゃれなツートンカラーを採用。外側のファスナートップにもキャラクターがデザインされており、細部までこだわり抜かれた愛らしい外観が魅力だ。
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独自開発のシフレロックシステムを搭載。カギでも番号でも開閉可能な2way仕様となっており、状況に合わせて使い分けられるため、セキュリティ面でも非常に安心だ。
安定した走行性を発揮する双輪キャスターを装備。重い荷物を入れての移動でもスムーズに動かせるため、長距離の移動や空港内での歩行もストレスなく快適に行える。
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キャリーバーは段階調節式を採用しており、使う人の身長や好みに合わせて高さを自由に変更可能。内装には仲間たちが賑やかに描かれ、開けるたびに気分が上がる設計だ。
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