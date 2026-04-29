毎日の荷物をスマートに持ち運ぶ。信頼の【アディダス】バックパックが日常を快適に変える。Amazonで販売中！
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スタイルと機能性を両立させる。世界が認める【アディダス】バックパックで移動を軽やかに。Amazonで販売中！
あのクラシックなアイテムが帰ってきた。ノートPCやランニングギアなど、必要な物をスタイリッシュに収納できるバックパックだ。サイドにはウォーターボトル用のポケットを備え、収納力も抜群。リサイクル素材を60%以上使用しており、環境への配慮と使い勝手を両立させた、日常使いに最適なアイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ノートPCやランニングギアなど、かさばる荷物もたっぷり収納できる大容量設計だ。毎日の通勤や通学、ジム通いまで幅広く活躍する。
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サイドにはウォーターボトルを収納できる専用ポケットを配置した。移動中でも水分補給がスムーズに行える便利な仕様となっている。
プラスチック廃棄物ゼロを目指す取り組みの一環として、リサイクル素材を60%以上採用している。環境に配慮した選択をしたい方に最適だ。
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流行に左右されないクラシックなデザインが魅力だ。どんな服装にも合わせやすく、スタイリッシュに持ち運べる万能なバックパックである。
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