裏返すだけで、生活感を一瞬でスタイリッシュに封じ込める【山崎実業】のコミックラックがAmazonに登場中‼
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コミックからA5判まで、計算し尽くされたジャストサイズ【山崎実業】のコミックラックがAmazonに登場!
山崎実業「タワー」シリーズから、収納の常識を覆す「隠せるコミックラック」が登場した。最大の魅力は、来客時にくるりと裏返すだけで、大量の蔵書を完全に目隠しできる独創的な設計だ。幅59センチメートル、奥行き15.6センチメートルのスリムな佇まいは、部屋のわずかな隙間にも完璧にフィットし、空間のノイズを最小限に抑えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面では、収納物のサイズに合わせた緻密な段差設計が光る。上段と中段は文庫本や単行本、ブルーレイディスクに。下段は高さのあるA5判コミックやDVD、ゲームの攻略本までをジャストサイズで収められる。
天板は縁のあるトレー状になっており、時計やフレグランスといった小物を置くディスプレイコーナーとしても活用可能だ。本体は粉体塗装を施した堅牢なスチール製で、重量は約7.5キログラムと安定感も抜群である。
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スムーズな移動を支えるキャスターと、左右どちらにも取り付け可能なハンドルを装備。ロック機能付きのキャスターや、移動時の荷崩れを防ぐ3個のブックエンドなど、細部まで使い手の心地よさが追求されている。
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各棚の耐荷重は5キログラムを誇り、重みのある書籍もしっかりとホールド。単なる収納家具を超え、住まいに静寂と秩序をもたらすこの一台は、洗練された暮らしを求めるすべての方への「正解」となるだろう。
コミックからA5判まで、計算し尽くされたジャストサイズ【山崎実業】のコミックラックがAmazonに登場!
山崎実業「タワー」シリーズから、収納の常識を覆す「隠せるコミックラック」が登場した。最大の魅力は、来客時にくるりと裏返すだけで、大量の蔵書を完全に目隠しできる独創的な設計だ。幅59センチメートル、奥行き15.6センチメートルのスリムな佇まいは、部屋のわずかな隙間にも完璧にフィットし、空間のノイズを最小限に抑えてくれる。
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天板は縁のあるトレー状になっており、時計やフレグランスといった小物を置くディスプレイコーナーとしても活用可能だ。本体は粉体塗装を施した堅牢なスチール製で、重量は約7.5キログラムと安定感も抜群である。
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各棚の耐荷重は5キログラムを誇り、重みのある書籍もしっかりとホールド。単なる収納家具を超え、住まいに静寂と秩序をもたらすこの一台は、洗練された暮らしを求めるすべての方への「正解」となるだろう。