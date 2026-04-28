３０秒で準備完了。忙しい朝にも、理想の巻き髪を【コイズミ】のヘアアイロンがAmazonに登場中‼
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メモリー機能とロック機能が、朝の時間を劇的に変える【コイズミ】のヘアアイロンがAmazonに登場!
髪を熱ダメージから守り抜く、シルキーモイスト加工を施したパイプがこのアイロンの真骨頂である。使うたびに髪の潤いをキープし、パサつきを抑えた質感へと導いてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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パイプ径は、どんな髪の長さにも馴染み、動きのある美しいシルエットを形作る３２ミリメートルを採用した。
温度調節は８０度から２００度まで、なんと２５段階ものデジタル表示で細やかに設定が可能だ。さらに、前回の設定を記憶するメモリー機能や、使用中の誤操作を防ぐ温度ロック機能など、ユーザーの利便性を追求した設計が光る。
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忙しい朝でも、電源を入れてから約３０秒で１００度まで到達するスピード加熱が心強い。１００ボルトから２４０ボルトまでの海外電圧にも対応しているため、旅先でも妥協のないスタイリングを維持できる。
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妥協のない機能と優しさが凝縮されたこの一本で、あなたの毎日にサロン帰りのような自信を与えてみてはいかがだろうか。
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