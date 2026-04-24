日々の暮らしを豊かにする多機能性！【マグ】のインテリア掛け時計がAmazonで販売中！
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静かで快適な空間を演出！【マグ】の木目調アナログ掛け時計がAmazonで販売中！
この掛け時計は、温度・湿度・日付・曜日をデジタル表示するアナログタイプだ。直径29.0cmの木目調デザインはインテリアに馴染み、コチコチ音のない連続秒針で静かな空間を保つ。電波受信を気にせず使える非電波モデルで、設置場所を選ばない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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日常生活に便利な温度・湿度・日付・曜日のデジタル表示機能を搭載。アナログ表示とデジタル表示が融合し、一目で多くの情報を確認できるため、日々の生活をサポートする。
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インテリアの邪魔にならない木目調の仕上げが特徴だ。ナチュラルな雰囲気でどんな部屋にも溶け込み、おしゃれな空間を演出する。直径29.0センチメートルのサイズ感も魅力だ。
秒針はコチコチ音がしない連続秒針を採用している。寝室や書斎など、静けさを求める場所でも音を気にすることなく、快適な時間を過ごすことができるだろう。
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電波の受信を気にすることなく使える非電波モデルである。電波時計が受信しにくい環境でも正確な時刻を表示し、設置場所の自由度が高いのが大きな利点だ。
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この掛け時計は、温度・湿度・日付・曜日をデジタル表示するアナログタイプだ。直径29.0cmの木目調デザインはインテリアに馴染み、コチコチ音のない連続秒針で静かな空間を保つ。電波受信を気にせず使える非電波モデルで、設置場所を選ばない。
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