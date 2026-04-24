時代を超えて愛される名作をあなたに！【ニューバランス】の定番スニーカーがAmazonで販売中！
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オフロード由来の安定感！【ニューバランス】の高性能スニーカーがAmazonで販売中！
アイコニックな「574」のデザインラインを保持しつつ、フィット性、クッション性、グリップ性をアップグレードしたモデルだ。元々はオフロード対応として登場し、安定感と高いグリップ性を兼ね備えたユニセックススニーカーである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アイコニックなデザインラインはそのままに、現代のニーズに合わせてフィット性、クッション性、グリップ性が向上している。快適な履き心地を追求した一足だ。
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元々はオフロード対応モデルとして誕生した経緯を持つ。そのため、優れた安定感と高いグリップ性を誇り、様々なシーンで活躍するだろう。
1906年にアーチサポートインソールや矯正靴のメーカーとして創業した歴史を持つブランドだ。その技術と経験が、快適なフットウェアを支えている。
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ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニスなど幅広い分野のフットウェアを展開するブランドの製品だ。ユニセックスで楽しめるデザインである。
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