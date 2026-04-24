あなたの空間を格上げ！見やすさと静音性を追求した【リズム】の掛け時計がAmazonで販売中！
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時間管理をスマートに。ユニバーサルデザイン採用の【リズム】掛け時計がAmazonで販売中！
オフィスや事務所に最適な電波掛け時計だ。φ36.0×4.5センチメートルのサイズで、静かな連続秒針と暗くなると自動停止する夜眠る秒針を搭載。見やすい文字板とユニバーサルデザインフォントを採用し、老若男女問わず誰にでも使いやすい工夫が凝らされている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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大きめのサイズながら、枠を細くすることで文字板面を広く確保している。ユニバーサルデザインフォントを採用し、老若男女問わず誰にでも見やすい工夫が凝らされたオフィス向けのクロックだ。
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電波時計なので時刻合わせの手間がなく、常に正確な時間を表示する。滑らかに動く連続秒針は静かで、暗くなると自動で停止する「夜眠る秒針」機能も搭載。集中を妨げない配慮がされている。
プラスチック枠とガラス風防で構成されており、オフィス環境に馴染むシンプルなデザインだ。単3形アルカリ乾電池2本で約2年間稼働するため、頻繁な電池交換の心配がなく、管理の手間を軽減する。
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70年以上の歴史を持つ日本の時計メーカーが、長年培った技術を活かして開発した製品だ。「良い時間を過ごす」ための商品開発を理念とし、信頼性の高い品質を提供している。
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