1本で2役！スティックとリキッドが合体した【ティルティル】のマスクフィットオールカバーコンシーラーがAmazonに登場中！
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マスクでも崩れにくい驚きの密着力！【ティルティル】のマスクフィットオールカバーコンシーラーがAmazonに登場中！
ティルティルのマスクフィットオールカバーコンシーラーは、リキッドとスティックが一本になった、デュアルタイプの高機能コンシーラーである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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最大の特徴は、用途に合わせて使い分けができる利便性だ。スティック側は、スポット的なシミやニキビ跡のカバー、さらには口角などのリップライン補正に最適である。一方のリキッド側は、目元のクマや広範囲の赤みを自然にカバーするのに向いており、肌に薄く密着してしっとりとした質感を持続させる。
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スティックはSPF27 PA++、リキッドはSPF30 PA++のUVカット効果を備えている。外出先での細かな塗り直しにも重宝する設計だ。
肌の悩みやトーンに合わせてこれ一本でマルチに対応できるため、メイクの完成度を格段に引き上げるアイテムと言える。
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高い密着力を誇る「マスクフィット」シリーズならではの処方により、時間が経ってもヨレにくく、つけたての美しい仕上がりを長時間キープすることが可能である。
スポットから広範囲まで、隙のない理想の美肌を手に入れよう。
マスクでも崩れにくい驚きの密着力！【ティルティル】のマスクフィットオールカバーコンシーラーがAmazonに登場中！
ティルティルのマスクフィットオールカバーコンシーラーは、リキッドとスティックが一本になった、デュアルタイプの高機能コンシーラーである。
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