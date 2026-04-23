省スペースでもしっかり高機能！コーヒーもお茶もベストな温度で楽しめる。【山善】コンパクト電気ケトルがAmazonで好評販売中！コーヒーもお茶もおいしく淹れるならこれ！
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忙しい朝もサッと沸かせる！省スペース設計で置き場所にも困らない。【山善】コンパクト電気ケトルがAmazonで好評販売中！
オシャレなデザインがインテリアとしても映える電気ケトル。1200ワットのハイパワーで素早い沸騰を実現。フタと本体の下部にはデザインのアクセントになる光沢のあるリングをほどこし、高級感あふれるデザインでお部屋のインテリアにも馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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50~100℃の間で1℃単位で温度設定が出来るので、飲み物によって最適温度な温度でより美味しく。
細口ノズルで湯量のコントロールが容易にできる。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。
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保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。蓋の縁をシリコンにしたことによって、従来品より簡単に蓋の開閉ができる。
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