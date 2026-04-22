家族分まとめてしっかり乾燥！大容量5人分対応＆自然対流式で食器にやさしい設計。【山善】食器乾燥器がAmazonから販売中、工事不要ですぐ使える！
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洗い物後のひと手間をグッとラクに！自然対流式でやさしく乾かす大容量5人分対応。【山善】の食器乾燥器は抗菌・防カビ仕様＆120分タイマー付きで安心、Amazonから登場！
家事をサポートする、約5人分の食器を一度に乾燥できる食器乾燥器。ダイヤルを回すだけのシンプル操作なので、どなたでも簡単に操作可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
タイマー設定が可能なので、食器量などに合わせて乾燥可能。
シンク横に置いてラクラク乾燥。
[標準乾燥時間約70分(室温20℃)目安食器量]
・大皿(23cm)×5枚
・中皿(19cm)×5枚
・茶碗(12cm)×5個
・汁わん(12cm)×5個
・湯呑み×5個
・はし、フォーク、スプーンなど×5人分
→【アイテム詳細を見る】
水受け皿は取り外して丸洗い可能なので、気軽にお手入れ出来ていつでも清潔に。
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シンク横に置いてラクラク乾燥。
[標準乾燥時間約70分(室温20℃)目安食器量]
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・中皿(19cm)×5枚
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