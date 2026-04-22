毎日の一杯がちょっと特別に。丸みのあるやさしい口当たりで飲みやすく、保温も保冷もおまかせ！【サーモス】真空断熱タンブラー320mlは食洗機対応でお手入れラクラク、Amazon限定モデルを今すぐチェック！
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冷たいドリンクも温かい飲み物もベストな温度をキープ！魔法びん構造でおいしさ長持ち。【サーモス】真空断熱タンブラー320mlは丸みのある飲み口で毎日使いたくなる快適さ、Amazon限定で登場！
普段使いに最適！丸みのあるやさしい口当たりのタンブラー。真空断熱構造で冷たさをキープするタンブラーは、シンプルなデザインと実用性を両立。結露しにくく快適に。また外側が熱くならないので温かい飲みものにも便利。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
熱々の飲みものを入れても外側が熱くならない。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚さない。
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真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
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