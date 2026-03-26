「もう半年だぞ」トイレから出てこない息子…その衝撃の理由に1.8万いいねとツッコミ殺到【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
トイレにこもって出てこない息子と、それを諭す父親。なぜ息子はトイレから出てこなくなったのか。理由を知ると思わずツッコミを入れたくなる、モノモース(@mono_moosu)さんの4コマ漫画「トイレ」を紹介する。
■トイレから出てこない息子
ドアをノックして「そろそろ出てこないか？」と呼びかける父親。息子は、実に半年もの間トイレにこもっているのだという。父親は「もう半年だぞ。そろそろ外に出てきたらどうだ？」と声をかけるが、息子はなぜ、そんなにも長く出てこないのだろうか。
実は、父親につけられた名前が嫌で「絶対に許さない」と怒っていたからだった。この衝撃の展開について、作者のモノモースさんは次のように語る。
「トイレは室名プレートではなくて、子どもの名前がトイレだったら？というアイデアのネタです。ありえない話なのですが、子どもに汚い名前を付けることで病魔を寄せ付けないようにしているのでは？と考察している人がいたのが興味深かったです。トイレなのにノックをちゃんと3回しているのもポイントです」(モノモースさん)
■読者の反響と現在連載中の作品紹介
予想外のオチに対し、読者からは「許さなくていいわ」「父親が悪い」など総ツッコミが入り、1万8000いいねを獲得する反響を呼んだ。
取材協力：モノモース(@mono_moosu)
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