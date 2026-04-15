“ねむいちいかわ”の可愛さに癒される♡折りたたみで持ち運びもラクな【ワールドパーティー】遮光率100％の日傘がAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
可愛さも機能性も妥協なし！“ねむいちいかわ”デザインの【ワールドパーティー】折りたたみ日傘がAmazonで今すぐ手に入る！
ちいかわ達が花かんむりを作って遊んでいるかわいらしいデザインの「はなかんむり」と、雲みたいなお布団で寝ている姿に癒される「ねむい」の2色展開。完全遮光で機能性も抜群。晴雨兼用だから雨の日も晴れの日もちいかわと一緒にお出かけを楽しもう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
3段式の骨を採用した折りたたみ傘。曲がり手元で持ちやすい。傘の出し入れがしやすいよう、収納袋にはゆとりがある。
日焼けを防ぐために必要なUVカットと、お肌に悪影響を与えるブルーライトカットの性能を兼ね揃えた生地を使用。また涼しく過ごすための遮熱性も優れている。
→【アイテム詳細を見る】
傘内側の黒コーティングが照り返された紫外線、ブルーライトを9割吸収。傘の内側で起こる光の反射を大幅に減らして肌にダメージを与える有害光線から肌を守る。
可愛さも機能性も妥協なし！“ねむいちいかわ”デザインの【ワールドパーティー】折りたたみ日傘がAmazonで今すぐ手に入る！
ちいかわ達が花かんむりを作って遊んでいるかわいらしいデザインの「はなかんむり」と、雲みたいなお布団で寝ている姿に癒される「ねむい」の2色展開。完全遮光で機能性も抜群。晴雨兼用だから雨の日も晴れの日もちいかわと一緒にお出かけを楽しもう。
→【アイテム詳細を見る】
3段式の骨を採用した折りたたみ傘。曲がり手元で持ちやすい。傘の出し入れがしやすいよう、収納袋にはゆとりがある。
日焼けを防ぐために必要なUVカットと、お肌に悪影響を与えるブルーライトカットの性能を兼ね揃えた生地を使用。また涼しく過ごすための遮熱性も優れている。
→【アイテム詳細を見る】
傘内側の黒コーティングが照り返された紫外線、ブルーライトを9割吸収。傘の内側で起こる光の反射を大幅に減らして肌にダメージを与える有害光線から肌を守る。