水に濡れても、一瞬で。高い排水性が、足元の「不快」をゼロにする【アンダーアーマー】のサンダルがAmazonに登場中‼
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EVA一体成型の極致。驚異の速乾性能が、アクティブな毎日を加速させる【アンダーアーマー】のサンダルがAmazonに登場!
ロッカールームからプールサイドまで、水辺の過酷な環境で真価を発揮するのが、このハイパフォーマンス・スライドだ。最大の特徴は、軽量で弾力性に優れたEVA素材を使用した「一体成型製法」にある。パーツの継ぎ目がないため足当たりが非常になめらかで、水を含まずに瞬時に乾く速乾性を実現した。さらに、ソールには高い排水性を考慮した独自の設計を施しており、水が溜まることなく常にサラリとした快適な履き心地をキープする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、スポーツシーンに求められる「耐衝撃性」を完備。フラットなヒールでありながら、着地時の衝撃を優しく吸収し、ハードなトレーニング後の足をしっかりとリカバリーへと導いてくれる。サイズ感は「True（標準的）」で、D相当のスリムなシルエットが足にぴったりとフィット。スリップオン構造のため、脱ぎ履きのしやすさも群を抜いている。
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デザインは、どんなスポーツウェアにも完璧にマッチするオールブラックの無地スタイル。余計な装飾を排した潔いフォルムが、持つ人のストイックな姿勢を際立たせる。ベトナムの高い製造技術によって作られたこの一足は、デイリーなカジュアルシーンから本格的なスポーツ遠征まで、幅広い場面で頼れる存在となる。
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このサンダルに足を滑り込ませた瞬間、水辺での足取りはかつてないほど軽やかで、自信に満ちたものへと進化する。
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