バタバタな朝は、これ一択かも♡【無印良品】洗顔もできる「新作シートマスク」

慌ただしい朝、スキンケアはできるだけシンプルに済ませたい。そんなときに手に取りたくなるのが、【無印良品】から新たに登場した「洗顔もできるすっきりマスク」です。1分ほどのせて拭き取るだけで、ケアがひと通り整う設計。すっきり感とうるおい、そのバランスも気になるところ。実際の使用感や仕上がりを、写真とともにチェックします！

無印に、時短も手軽さも叶うシートマスクが登場

【無印良品】「洗顔もできるすっきりマスク」30枚入 \1,290（税込）

無印良品から新たに登場した、朝夜のケアを時短で取り入れられるシートマスク。「洗顔もできるすっきりマスク」と「オールインワンうるおいマスク」の2種が揃い、その日のコンディションやシチュエーションに合わせて選べるラインナップです。1枚50円以下で、続けやすい価格の大容量パックなのも嬉しいポイント。今回は、朝に使いやすい「洗顔もできるすっきりマスク」に注目しました。

“洗顔もできる”の正体は？ 拭き取り × 保湿のバランス設計

“洗顔もできる”という名前ですが、このマスクは洗顔料のような強い洗浄タイプではなく、保湿成分をたっぷり含ませたシートでやさしく拭き取ることで、肌表面の皮脂や汚れをオフするようなつくり。洗浄力は穏やかで、うるおいを残しやすいのも特徴です。さっぱりとした使い心地ながら、ヒアルロン酸やセラミドといったうるおいを支える成分も配合。アルコールフリー・無香料のシンプルな処方で、肌がゆらぎやすい時期にも取り入れやすそうです。

薄すぎず厚すぎず。毎日使いたくなるシート感

ケースから取り出す際、シートは絡まったりちぎれたりすることなく、スムーズに1枚ずつ引き出せます。忙しい朝でもストレスなく使えるのは、毎日のことだからこそ大事なポイント。シートは薄すぎず厚すぎない、扱いやすいバランス。触り心地もやわらかく、肌にのせたときのあたりもなめらかです。美容液はたれない程度にほどよく含まれていて、しっかりフィット。動いても気になりにくく、“ながら美容”にも向いていると感じました。

負担をかけずに整える。しっとりふわっとした肌感に

使い方はシンプルで、1分ほど肌にのせたあと、やさしく拭き取るだけ。残った液をなじませると、ケアがひと通り完了します。仕上がりは、しっとりしつつもどこかふんわりとした肌感に。軽いさっぱり感はありながら、あと肌にほんのりうるおいが残り、きゅっと明るいツヤ感が出るのが印象的でした。感覚としてはしっかり洗い上げるというより、朝の肌を整える1枚。時間がない朝や、乾燥が気になる日の軽い洗顔代わりとして、ちょうどよさを感じます。マスクだけで仕上げても、ふっくら感は意外と持続。ただ、乾燥が気になるときは乳液などを重ねると、より安心して使えそうです。

驚くほど慌ただしく過ぎていく、朝の時間。そんなときに頼りたくなるシートマスクです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F