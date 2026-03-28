デートで「今日、かわいいね」と褒められたときの返し方９パターン
気合いを入れて挑んだデートでオシャレや容姿を褒められたら、ソツなく切り返して雰囲気を盛り上げていきたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性187名に聞いたアンケートを参考に「デートで『今日、かわいいね』と褒められたときの返し方９パターン」をご紹介します。
【１】「ありがとう」と言って、男性の手をギュッと握る
「好きな女の子なら…積極的に来て欲しいかも」（20代男性）というように、すでにいい感じの仲になっているなら、スキンシップに持ち込んでしまうのもよいかもしれません。上目遣いで「もう１回言って？」と顏を近づけると、相手をドキドキさせられるでしょう。
【２】「やめてよー（汗）」と焦りながら、相手の肩を叩く
「じたばたするところを見ると、もっといじりたくなる」（10代男性）というように、恥ずかしそうなフリをしつつ、自然にボディタッチを絡める上級ワザです。バシッと強く叩くのではなく、優しくソフトタッチすると、男性の心拍数を上げられるでしょう。
【３】「べ、別にあんたのためじゃないんだからねっ！」と言い放つ
「照れて素直になれない女の子がタイプだから」（10代男性）というように、相手がツンデレ好きの場合は、あえてあまのじゃくな返答をするのもアリでしょう。言葉とは裏腹に顔を赤らめて照れると、強がっている感じを効果的に演出できるかもしれません。
【４】「この服を買ったのは…」と得意げに説明する
「気を許して話し出すなんて、かわいいと思う」（10代男性）というように、褒められて舞い上がる様子が、男性に「愛おしい」と思われるケースです。ひとしきり説明したあと、「○○くんのためにオシャレしたよ」と添えるのを、忘れないようにしましょう。
【５】「え？そう？」と平静を装いつつ、内心ガッツポーズをする
「なんでもないフリをして口元がほころんでる姿に、グッとくる」（20代男性）というように、薄いリアクションも照れ隠しとわかった途端、「萌え要素」に早変わりするようです。ニヤついたり急にご機嫌になるなど、「ほんとは嬉しい」というサインを小出しにしてみましょう。
【６】「気づいてくれるとは…さすが○○くん！」と褒めてくれたことを褒める
「『俺の観察眼ってすごい!?』って、調子に乗っちゃいます」（20代男性）というように、オシャレをした努力をねぎらってくれる男性の心遣いに対し、大げさに感謝する作戦です。勇気を振り絞って褒めてくれたのであれば、「言ってよかった」と安堵してもらえるかもしれません。
【７】「『今日も』でしょ！」とテンポよく返す
「『褒める』って行為は実は恥ずかしいので、笑いに変えてもらえたら嬉しい」（10代男性）というように、夫婦漫才のように切り返すのも一つの手です。強く言い放って「マジで怒ってる？」と思われてはシャレにならないので、間髪入れずに明るく返しましょう。
【８】「恥ずかしいよぉ」と言いながら顔を赤らめる
「余裕がありすぎるよりは、多少は動揺して欲しい」（10代男性）というように、うまい返答をする自信がない人は、恥ずかしそうにうつむくだけで、男心を刺激できるかもしれません。「初めて言われた…」とモジモジすればウブな魅力が倍増するでしょう。
【９】「○○くんに言われると、嬉しい」と素直に喜ぶ
「なんだかんだ言って、素直なのが一番！」（10代男性）というように、「何か裏があるのでは？」なんて疑わず、褒められたことをストレートに喜ぶ鉄板リアクションです。「○○くん」と言うときはじっと相手の瞳を見つめて、甘いムードを一気に高めましょう。
男性がわざわざ褒めてくれるのは、目の前にいるあなたを喜ばせたいからでしょう。その気持ちをくみ取るなら、どんなリアクションをする場合でも、根底に「嬉しい」という感情をにじませる必要がありそうです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から13日まで
対象：合計187名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「ありがとう」と言って、男性の手をギュッと握る
「好きな女の子なら…積極的に来て欲しいかも」（20代男性）というように、すでにいい感じの仲になっているなら、スキンシップに持ち込んでしまうのもよいかもしれません。上目遣いで「もう１回言って？」と顏を近づけると、相手をドキドキさせられるでしょう。
「じたばたするところを見ると、もっといじりたくなる」（10代男性）というように、恥ずかしそうなフリをしつつ、自然にボディタッチを絡める上級ワザです。バシッと強く叩くのではなく、優しくソフトタッチすると、男性の心拍数を上げられるでしょう。
【３】「べ、別にあんたのためじゃないんだからねっ！」と言い放つ
「照れて素直になれない女の子がタイプだから」（10代男性）というように、相手がツンデレ好きの場合は、あえてあまのじゃくな返答をするのもアリでしょう。言葉とは裏腹に顔を赤らめて照れると、強がっている感じを効果的に演出できるかもしれません。
【４】「この服を買ったのは…」と得意げに説明する
「気を許して話し出すなんて、かわいいと思う」（10代男性）というように、褒められて舞い上がる様子が、男性に「愛おしい」と思われるケースです。ひとしきり説明したあと、「○○くんのためにオシャレしたよ」と添えるのを、忘れないようにしましょう。
【５】「え？そう？」と平静を装いつつ、内心ガッツポーズをする
「なんでもないフリをして口元がほころんでる姿に、グッとくる」（20代男性）というように、薄いリアクションも照れ隠しとわかった途端、「萌え要素」に早変わりするようです。ニヤついたり急にご機嫌になるなど、「ほんとは嬉しい」というサインを小出しにしてみましょう。
【６】「気づいてくれるとは…さすが○○くん！」と褒めてくれたことを褒める
「『俺の観察眼ってすごい!?』って、調子に乗っちゃいます」（20代男性）というように、オシャレをした努力をねぎらってくれる男性の心遣いに対し、大げさに感謝する作戦です。勇気を振り絞って褒めてくれたのであれば、「言ってよかった」と安堵してもらえるかもしれません。
【７】「『今日も』でしょ！」とテンポよく返す
「『褒める』って行為は実は恥ずかしいので、笑いに変えてもらえたら嬉しい」（10代男性）というように、夫婦漫才のように切り返すのも一つの手です。強く言い放って「マジで怒ってる？」と思われてはシャレにならないので、間髪入れずに明るく返しましょう。
【８】「恥ずかしいよぉ」と言いながら顔を赤らめる
「余裕がありすぎるよりは、多少は動揺して欲しい」（10代男性）というように、うまい返答をする自信がない人は、恥ずかしそうにうつむくだけで、男心を刺激できるかもしれません。「初めて言われた…」とモジモジすればウブな魅力が倍増するでしょう。
【９】「○○くんに言われると、嬉しい」と素直に喜ぶ
「なんだかんだ言って、素直なのが一番！」（10代男性）というように、「何か裏があるのでは？」なんて疑わず、褒められたことをストレートに喜ぶ鉄板リアクションです。「○○くん」と言うときはじっと相手の瞳を見つめて、甘いムードを一気に高めましょう。
男性がわざわざ褒めてくれるのは、目の前にいるあなたを喜ばせたいからでしょう。その気持ちをくみ取るなら、どんなリアクションをする場合でも、根底に「嬉しい」という感情をにじませる必要がありそうです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から13日まで
対象：合計187名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査