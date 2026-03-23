【かわいすぎる霊】「ありがとうって伝えたいよ」べったり憑いている“化け猫”の霊が愛しすぎて「俺には祓えない!!」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
背中を流してくれたり、添い寝される感覚があったり、果ては朝食を作ってくれたり……。謎の“心霊現象”に悩まされていた学生には、守護霊のような猫又が憑いていた――。
WEB上で日々公開される創作漫画は、アマチュアのみならずプロの漫画家が発表するものも多い。「オーガの兄貴と奴隷ちゃん」（講談社）や「のぶながちゃん公記」（竹書房）などの作品がある漫画家のくりきまる(@kurikimaru)さんが描くオリジナル漫画シリーズ「視える男と憑かれた男」もそうした作品の1つだ。Kindleの無料電子書籍「岩崎くんと加藤くん 視える男と憑かれた男」には3万件以上の評価が集まり、読者からは「続きが楽しみ」と期待される同作の制作背景を、作者のくりきまるさんに取材した。
かわいすぎる猫又少女に憑かれた青年と、その姿を視ることができる男の日々を描いた本作「視える男と憑かれた男」。猫又少女のアイデアについて作者のくりきまるさんに伺うと、「以前飼っていたペットが甘えん坊で、いつもくっついて回っていたんです。既に他界してしまいましたが『今でも一緒にいてくれるといいな』と思ったのが本作を描いたきっかけになります」と、猫又少女のキャラクターが誕生したきっかけを教えてくれた。
またその飼い猫の性格も猫又少女に色濃く反映されているようで、「日頃はビビリなくせに、知らない人が家の中に入ると警戒して臨戦態勢をとったり、ぬいぐるみともよく戦ってました。きっといざというときは守るつもりでいるのだろうと思い、作中の霊もいざというときは岩崎のために戦っている設定にしました」と語った。こうしたエピソードからは、誰にも知られず岩崎を守る猫又少女の健気な一面がどのように生まれたのかが伺える。
熱中症のシーンも印象的で、「憑かれている岩崎には霊の姿は見えていないし何が起きているかもわかっていないけど、近くにいるよ」と、岩崎とそばで寄り添い続ける猫又少女2人の絆を感じさせるこの場面に、胸を打たれた読者も多いのではないだろうか。
岩崎と猫又娘の今後から目が離せない！続きが楽しみな作品だ。
取材協力：くりきまる(@kurikimaru)
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