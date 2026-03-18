大輔さんは順調にキャリアップしていく妻に対して、
嫉妬にも似た気持ちになったこともあるそうですが…。

理恵さんが打ち込んできた仕事をあっさり辞めて、
家庭に入るとは思ってもいませんでした。

大輔さんの希望どおりの結婚後の未来だったはず。
それなのにどこか家のなかに窮屈さを感じてしまい…。

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