ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「早く電話でたら？」妻のひと言にフリーズする夫…電話をかけてきた… 「早く電話でたら？」妻のひと言にフリーズする夫…電話をかけてきたのはいったい…完璧な妻に疲弊した夫の行方 「早く電話でたら？」妻のひと言にフリーズする夫…電話をかけてきたのはいったい…完璧な妻に疲弊した夫の行方 2026年3月18日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 大輔さんは順調にキャリアップしていく妻に対して、嫉妬にも似た気持ちになったこともあるそうですが…。理恵さんが打ち込んできた仕事をあっさり辞めて、家庭に入るとは思ってもいませんでした。大輔さんの希望どおりの結婚後の未来だったはず。それなのにどこか家のなかに窮屈さを感じてしまい…。＞＞【まんが】犯人は誰でしょう？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】犯人は誰でしょう？ 夫は“俺の住まい”の心配ばかり…甘ったれたことを言うな!!【離婚後同居 Vol.46】 「レジまで後少し…！ 誰か助けて！」育児に奮闘する妻…その頃夫は？ 買い物後の夫のひと言がすべてを物語っている…