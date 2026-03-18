ハウステンボス夏イベント「RIDE ON SUMMER’26」エヴァ8Kライドや新プールエリアで夏休み時期盛り上げ
【女子旅プレス＝2026/03/18】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、夏季イベント「RIDE ON SUMMER’26」を、7月17日（金）〜 9月13日（日）まで開催する。4月24日オープンのエヴァンゲリオンの新アトラクションをはじめ、世界唯一のミッフィーのテーマエリア、さらにリゾートプールエリアも新しく導入するなど、ワクワクがあふれ出す夏休みを届ける。
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
いよいよ始動する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、日本初の「エヴァンゲリオン」をテーマにした8Kライドアトラクション。8K LEDドーム型巨大スクリーンに生々しく映し出される使徒とエヴァンゲリオンの激闘を、浮遊感、加速、衝撃を受けながら、その場に居合わせたかのようなリアルさを体験できる。ライドとあわせて、パーク内でのラリーアトラクションや限定グルメ、グッズ展開など、全体がエヴァの世界観に染まる。
昨年オープンし、20代・30代の女性を中心に人気を誇る世界唯一のミッフィーエリアも外せない。ライドアトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」や、ここだけでしか会えないミッフィーとのグリーティングなど、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間が広がる。夏限定のメニューやオリジナルグッズも続々と登場し、訪れるたびに新しい「かわいい」に出会えるのが魅力だ。
今夏、サマーゾーンに新設されるのが、ラグジュアリーな新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」だ。ビーチリゾートをイメージした青い海と白い砂浜が広がり、周辺の風景を眺めながら優雅なひとときを過ごせる。リゾート感あふれるプールサイドバーも登場し、定番の直径約50mのグランドサマープールやメガスライダーも健在。遊びとくつろぎを同時に叶える。
夏の夜を締めくくるのは、装いも新たに進化する花火エンターテインメントショーだ。特定の18日間（7月18日（土）・19日（日）・20日（月）・25日（土）・26日（日）、8月1日（土）・2日（日）・8日（土）〜16日（日）・22日（土）・23日（日）・29日（土）・30日（日））にわたり、迫力の演出が夜空を彩る。
また、日中のパーク内を彩る「ヒマワリセレブレーション」も見逃せない。7月下旬から9月上旬にかけ、メインスポットでもあるフラワーロードでは、風車とひまわりが織りなす黄金色の絶景が広がり、夏リゾートの気分を盛り上げてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：7月17日（金）〜 9月13日（日）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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◆8Kで体感する圧倒的臨場感「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」
いよいよ始動する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、日本初の「エヴァンゲリオン」をテーマにした8Kライドアトラクション。8K LEDドーム型巨大スクリーンに生々しく映し出される使徒とエヴァンゲリオンの激闘を、浮遊感、加速、衝撃を受けながら、その場に居合わせたかのようなリアルさを体験できる。ライドとあわせて、パーク内でのラリーアトラクションや限定グルメ、グッズ展開など、全体がエヴァの世界観に染まる。
◆360度かわいいに包まれる「ミッフィー・ワンダースクエア」
昨年オープンし、20代・30代の女性を中心に人気を誇る世界唯一のミッフィーエリアも外せない。ライドアトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」や、ここだけでしか会えないミッフィーとのグリーティングなど、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間が広がる。夏限定のメニューやオリジナルグッズも続々と登場し、訪れるたびに新しい「かわいい」に出会えるのが魅力だ。
◆贅沢にリゾート気分を満喫、新プール「ヨーロピアン・アクアラグーン」
今夏、サマーゾーンに新設されるのが、ラグジュアリーな新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」だ。ビーチリゾートをイメージした青い海と白い砂浜が広がり、周辺の風景を眺めながら優雅なひとときを過ごせる。リゾート感あふれるプールサイドバーも登場し、定番の直径約50mのグランドサマープールやメガスライダーも健在。遊びとくつろぎを同時に叶える。
◆夜を彩る新花火エンターテインメントと黄金のひまわり
夏の夜を締めくくるのは、装いも新たに進化する花火エンターテインメントショーだ。特定の18日間（7月18日（土）・19日（日）・20日（月）・25日（土）・26日（日）、8月1日（土）・2日（日）・8日（土）〜16日（日）・22日（土）・23日（日）・29日（土）・30日（日））にわたり、迫力の演出が夜空を彩る。
また、日中のパーク内を彩る「ヒマワリセレブレーション」も見逃せない。7月下旬から9月上旬にかけ、メインスポットでもあるフラワーロードでは、風車とひまわりが織りなす黄金色の絶景が広がり、夏リゾートの気分を盛り上げてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■RIDE ON SUMMER’26
期間：7月17日（金）〜 9月13日（日）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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